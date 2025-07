Koncom roka 2024 absolvovala dvojica vojenských satelitov – jeden americký a druhý francúzsky – významný orbitálny manéver. Ich úlohou bolo vykonať takzvanú operáciu stretnutia a priblíženia (RPO), pri ktorej sa jeden alebo viac zariadení priblíži k inému, aby ho mohli skontrolovať alebo s ním manipulovať. Rozdiel bol, že tento raz manéver prebehol v blízkosti nepriateľského satelitu. Francúzska ani americká vláda nespresnili, komu patril, no podľa Economistu je ľahké si to domyslieť.

„Francúzi v minulosti viackrát hovorili o ruských manévroch v blízkosti francúzskych satelitov,“ nenápadne naznačil americký generál Stephen Whiting. Podľa neho akcia ukázala, že Spojené štáty a Francúzsko dokážu manévrovať so satelitmi nielen v blízkosti seba navzájom, ale aj pri satelitoch iných krajín.

Navyše je to prvýkrát, čo Amerika uskutočnila RPO tohto druhu so štátom mimo spravodajskej aliancie Päť očí (Five Eyes). Zároveň išlo o prvú cielenú operáciu svojho druhu, nie reakciu na konkrétnu udalosť. Akcia bola taká úspešná, že ju krajiny plánujú tento rok zopakovať.

Manéver zároveň odráža nový, razantnejší prístup, ktorý voči vesmíru Spojené štáty zaujali. Mali pre to dva dôvody. Prvým je skutočnosť, že závislosť amerických ozbrojených síl od satelitov „exponenciálne rastie“. Druhým je zmena vo vnímaní hrozby zo strany americkej vlády. Od roku 2015 údajne došlo k osemnásobnému nárastu čínskej satelitnej aktivity. Čína, Rusko a India v rokoch 2007, 2021 a 2022 testovali deštruktívne protisatelitné zbrane. Spojené štáty navyše obviňujú Rusko z vývoja orbitálnej jadrovej zbrane, ktorá by mohla naraz zničiť tisíce satelitov na nízkej obežnej dráhe Zeme (LEO).