Vývoz nemeckého elektronického a elektrotechnického priemyslu sa v prvom štvrťroku výrazne posilnil. V medziročnom porovnaní hodnota exportu vzrástla o 11,8 percenta na 64,6 miliardy eur. V marci dosiahla 22,8 miliardy eur, čo predstavuje nové maximum za jeden mesiac.

Združenie nemeckého elektrotechnického a elektronického priemyslu ZVEI v utorok uviedlo, že najväčším exportným trhom pre odvetvie sa po takmer siedmich rokoch stali opäť Spojené štáty, keď na čele rebríčka vystriedali Čínu.

Export do USA sa posilnil o 21 percent na 6,3 miliardy eur. Vývozy do Číny naproti tomu klesli o 2,4 percenta na 6,2 miliardy eur. Hodnota exportu do iných európskych krajín sa zvýšila o 11,4 percenta na 41 miliárd eur. Z toho pripadlo na eurozónu 21,9 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 15,8 percenta.