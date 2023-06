Nízke alebo žiadne dane sú živnou pôdou pre to, aby sa krajine podarilo prilákať najväčšie svetové spoločnosti a najbohatších jednotlivcov. Len máloktorý národ bol v tomto smere taký úspešný ako Spojené arabské emiráty (SAE), uvádza Bloomberg. Cudzinci tam tvoria približne 80 percent populácie.

Nová daň z príjmu právnických osôb môže zmierniť príťažlivosť SAE a poskytnúť výhodu Saudskej Arábii, ktorá rozvíja svoje vlastné medzinárodné ekonomické zóny s voľným pohybom, aby si ukrojila z pokroku svojho menšieho suseda. SAE od 1. júna zavádza deväťpercentnú daň z príjmu právnických osôb, čo potenciálne znamená koniec tzv. daňového raja v krajine. Čo teda môže zmena celému regiónu priniesť, zamýšľa sa Bloomberg.

Čo stojí za ekonomickým zázrakom SAE?

Federácia siedmich emirátov na východnom konci Arabského polostrova si vybudovala povesť globálneho obchodného centra tým, že využila svoju polohu medzi východom a západom. Tretí najväčší producent ropy kartelu OPEC sa v tomto nestabilnom regióne prezentuje ako útočisko pre podnikanie a cestovný ruch. Realizuje mnohé megaprojekty, je domovom jedného z najväčších umelo vytvorených ostrovov na svete, najvyššieho mrakodrapu a jedného z najrušnejších letísk. Na rozdiel od iných častí Blízkeho východu tu môžu cudzinci vlastniť nehnuteľnosti – všetko od miliónových víl na pláži až po malé garsónky.

Čo krajina robí, aby si udržala kvalifikovaných cudzincov?

Emirátom sa podarilo zmierniť imigračné pravidlá. Zaviedli tzv. „zlaté víza“ pre vysoko vzdelaných alebo bohatých cudzincov, ktoré im umožňujú pracovať, žiť a študovať v krajine bez potreby sponzora. V roku 2020 vláda zrušila pravidlo, ktoré vyžadovalo, aby spoločnosti mali emirátskych akcionárov. Nasledujúci rok predstavila plány ponúknuť občianstvo vybraným cudzincom. Zahraničné spoločnosti nie sú zaťažené nijakými veľkými obchodnými poplatkami. Vláda oznámila, že dekriminalizuje „činy, ktoré nepoškodzujú ostatných“, čím sa potenciálne ukončia tresty za konzumáciu alkoholu alebo nezosobášené páry.

Sú SAE stále daňovým rajom?

Áno aj nie. Nový firemný odvod, ktorý nadobudol účinnosť 1. júna, odráža snahu krajiny zosúladiť sa s novými medzinárodnými štandardmi. Deväťpercentná daň zo zisku spoločností je stále nižšia ako v iných krajinách regiónu a vo väčšine globálnych finančných centier. Bude sa vzťahovať iba na podniky alebo obchodné aktivity, ktoré generujú obrat viac ako milión dirhamov (252 613 eur). Nebude sa vzťahovať ani na podnikanie vykonávané vo „voľných zónach“ SAE, kde firmy fungujú podľa iného súboru predpisov ako zvyšok krajiny. Osobné príjmy zo zamestnania, nehnuteľností a iných investícií zostanú nezdanené. Daň z pridanej hodnoty zavedená v roku 2018 vo výške päť percent sa nemení.

Ako je to s praním špinavých peňazí v SAE?

Vláda čelila obvineniam, že krajina sa stala útočiskom pre ľudí zapojených do pochybných finančných obchodov. Prílev bohatých Rusov, ktorí chcú ochrániť svoje aktíva po invázii na Ukrajinu, prispel k dojmu, že zatvára oči pred špinavými peniazmi. V roku 2022 zaradila Finančná akčná skupina so sídlom v Paríži SAE na svoj takzvaný „sivý zoznam“ krajín, na ktoré sa vzťahuje zvýšený dohľad v súvislosti s nedostatkami v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Cenzúra skomplikovala miestne operácie pre banky na Wall Street a nadnárodné spoločnosti, ktoré využívajú Dubaj ako svoje centrum na Blízkom východe. Vláda uviedla, že urobila pokrok v monitorovaní finančných tokov, ale potrebuje viac času, aby ukázala, že urobila dosť na to, že do zoznamu bola zaradená neprávom.

Čo to všetko znamená pre regionálny vplyv emirátov?

SAE bojujú so Saudskou Arábiou o udržanie svojho postavenia najdôležitejšieho obchodného centra regiónu. V rámci úsilia saudského korunného princa Muhammada bin Salmána odstaviť kráľovstvo od príjmov z ropy, jeho administratíva varovala medzinárodné firmy, že riskujú stratu vládnych zákaziek, ak ich regionálne sídlo nebude v Rijáde. To podnietilo takmer 80 spoločností, aby v roku 2022 požiadali o premiestnenie svojich kancelárií do hlavného mesta Saudskej Arábie. Pre sťahovanie sa rozhodli aj niektorí zamestnanci a ich rodiny. Nová korporátna daň a zvýšené náklady na podnikanie v SAE by mohli previesť ešte viac spoločností cez hranice.