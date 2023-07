Politika švajčiarskej vlády pomáha Vladimirovi Putinovi, tvrdí švajčiarsky právnik Mark Pieth, ktorý sa špecializuje na boj s korupciou. Ženevské centrum pre obchodovanie s komoditami zohráva hlavnú úlohu pri obchádzaní protiruských sankcií, povedal agentúre DPA.

Švajčiarsko je globálnym centrom obchodu s komoditami, ale toto odvetvie sa správa úplne nekontrolovane, vyhlásil Pieth. „To je teraz evidentné v súvislosti so sankciami proti Rusku. Ženevské centrum pre obchodovanie s komoditami zohráva hlavnú úlohu pri ich obchádzaní,“ dodal.

Západné krajiny sú so švajčiarskym prístupom nespokojné od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine. Kritizujú Bern, že odmietol Ukrajine poskytnúť švajčiarske zbrane, ale aj to, že alpská krajina podľa nich nedostatočne pátra po peniazoch oligarchov, ktoré by bolo možné zablokovať.

V apríli bol v Berne najvyšší americký sankčný dôstojník Brian Nelson. Dnes je v Ženeve na zasadnutí Asociácie komoditných spoločností (STSA Suissenégoce) delegácia amerického ministerstva financií. Diskusie sa zúčastňuje aj Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (Seco).

Pieth požaduje, aby sa švajčiarska vláda pripojila k pracovnej skupine priemyselných krajín G7 pre sankcie proti Rusku. Bern zatiaľ pozvanie odmietal.

Ak by tam švajčiarska vláda bola, vedela by, kto bude čoskoro zaradený na sankčný zoznam a mohla by sankcie zaviesť skôr, ako budú dotknutí môcť stiahnuť finančné prostriedky alebo aktivity zo Švajčiarska, hovorí švajčiarsky právnik. Namiesto toho Seco pracuje na tom, „aby sa neutralita aj naďalej používala na podnikanie,“ uviedol Pieth a zdôraznil, že tento typ politiky prospieva ruskému prezidentovi Putinovi.