Španielsko je naďalej výrazne závislé od dovozu ruského plynu. Uviedlo to španielske ministerstvo energetiky s tým, že podiel ruského plynu na celkovom objeme dovozu suroviny do Španielska dosiahol v júli takmer 30 percent.

Dovoz ruského plynu do Španielska vzrástol v júli medziročne o 65 percent a jeho podiel na celkovom dovoze tejto komodity do krajiny dosiahol v danom mesiaci 28 percent. To je výrazný rast v porovnaní s júlom minulého roka, keď ruský plyn tvoril z celkového objemu dovozu plynu do Španielska (krajina je v plnej miere závislá od dovozu zo zahraničia) približne 14,5 percent.

Rusko je v súčasnosti druhým najväčším dodávateľom zemného plynu do Španielska. Na prvom mieste je Alžírsko, ktoré do Španielska transportuje plyn cez plynovod vedúci po dne Stredozemného mora. Export zo strany ďalších významných producentov plynu ako Nigéria, Nórsko, Katar a Spojené štáty v júli klesol.

Za sedem mesiacov tohto roka zvýšilo Španielsko dovoz plynu z Ruska oproti rovnakému obdobiu minulého roka až o 70 percent a jeho podiel na celkovom dovoze za toto obdobie dosiahol 21 percent. Španielsko však nie je jediným dovozcom ruského plynu v rámci Európskej únie, napriek tomu, že cieľom EÚ je zbavenie sa závislosti od ruských fosílnych palív v najbližších rokoch.

Podľa najnovších analýz doviezli štáty EÚ z Ruska od januára do konca júla o 40 percent viac skvapalneného zemného plynu (LNG), než za rovnaké obdobie roka 2021, teda pred vypuknutím vojny na Ukrajine. V porovnaní s minulým rokom však celkový objem dovozu plynu z Ruska do EÚ (vrátane plynovodov) klesol. Čo sa týka samotného LNG, španielska ministerka energetiky Teresa Riberová povedala, že v najbližšom období sa zákaz dovozu ruského LNG neplánuje, keďže takýto krok by viedol k prudkému rastu cien a poškodeniu ekonomiky Európskej únie.