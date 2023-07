Európska únia by počas španielskeho predsedníctva mala dokončiť migračnú a azylovú reformu, aj keď nemá podporu Poľska a Maďarska.

Zhodli sa na tom predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a španielsky premiér Pedro Sánchez počas návštevy členov úniovej exekutívy v Madride.

Prioritami budú podľa španielskeho lídra tiež ďalšia podpora Ukrajiny či konkurencieschopnosti európskej ekonomiky.

Dohoda zaistí pomoc

Španielsko prebralo tento týždeň vedenie európskej dvadsať sedmičky od Švédska, ktorému sa podarilo doviesť blok k väčšinovej zhode na niekoľko rokov vyjednávaných migračných pravidlách.

Dohoda, ktorá má uľaviť preťaženým krajinám a zároveň urýchliť návraty neúspešných žiadateľov o azyl, vyžaduje od všetkých štátov, aby tým najvyťaženejším pomáhali. Buď priamo prevzatím utečencov, finančnými príspevkami alebo poskytnutím napríklad policajtov.

Poľsko a Maďarsko však tento princíp odmietajú a ich premiéri kvôli tomu minulý týždeň zablokovali závery úniového summitu.

„Musíme zvládnuť tú poslednú míľu, ktorá niekedy býva úplne najťažšia," pripustila možné ťažkosti von der Leyenová po spoločnom zasadnutí komisie a španielskej vlády a bilaterálnom rokovaní so Sánchezom. Kým štáty sa napriek odporu spomínaných dvoch krajín na svojom prístupe k reforme zjednotili, europoslanci tak urobia až po prázdninách.

Potom až čaká španielske predsedníctvo rokovania so zástupcami europarlamentu o definitívnej podobe normy, ktoré môže byť vzhľadom na kritické ohlasy časti poslancov na podobu schválenú štátmi veľmi náročné.

Nebudú prekážkou

Odpor Poľska a Maďarska podľa von der Leyenovej ani Sáncheza nebude pri dokončovaní reformy prekážkou.

EÚ sa drží svojich zmlúv a v nich je stanovené, že o migrácii sa rozhoduje väčšinovo a nie jednomyseľne, ako žiadajú vlády vo Varšave a Budapešti, zhodli sa obaja politici.

„Bude to pre Španielsko veľmi dôležité, až symbolické," vyhlásil Sánchez s odvolaním sa na to, že jeho krajina patrí popri Taliansku k štátom, do ktorých migranti prichádzajúci z Afriky cez Stredozemné more mieria najviac.

Cieľ: Smerovať k zhodám

Španielsky premiér doplnil, že jeho krajina chce na čele EÚ pokračovať v podpore ukrajinskej cesty k členstvu v EÚ. Nešpecifikoval, či by už tento rok chcel Madrid sprostredkovať oficiálne začatie prístupových rozhovorov, ktoré požaduje Kyjev a niektoré štáty východného krídla únie.

Von der Leyenová vyhlásila, že Španielsko by malo doviesť štáty k zhode na navýšení viacročného rozpočtu únie o 66 miliárd eur, ktoré komisia navrhla v júni. Verí tiež v dohodu na pláne investícií do výroby zbraní a munície v európskych zbrojovkách, reforme fiškálnych pravidiel či prvej celosvetovej regulácii umelej inteligencie.

Sánchez počas spoločnej tlačovej konferencie s nemeckou političkou odpovedal aj na otázku, či výsledok španielskeho predsedníctva neovplyvní negatívne prípadné striedanie moci po parlamentných voľbách, ktoré Španielov čakajú koncom júla.

Podľa socialistického politika je Španielsko na predsedníctvo dobre pripravené a voľby nebudú mať vplyv na jeho úlohu nestranného sprostredkovateľa dohôd ostatných členských krajín.