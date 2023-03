Nemecká vláda sa snaží spaľovacím motorom zabezpečiť budúcnosť, no zrejme je už neskoro, varoval v utorok generálny riaditeľ automobilky Renault Luca de Meo. Môže za to hlavne to, že výrobcovia automobilov už presmerovali niekoľko miliardové investície do batérií a vodíka, píše portál Politico.

Podľa De Mea, ktorý navyše pôsobí aj ako prezident Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA), tým automobilky zareagovali na plány EÚ zakázať v bloku od roku 2035 predaj vozidiel vypúšťajúcich emisie.

„Nemyslím si, že ešte existuje niekto, kto by v Európe od nuly vyvíjal úplne nový motor,“ konštatoval De Meo s tým, že všetky peniaze teraz putujú do elektrických a vodíkových technológií.

Všetky tri hlavné inštitúcie EÚ už podporili zákaz predaja áut vypúšťajúcich emisie, no jeho konečné schválenie sa pre opozíciu najmä zo strany Nemecka, ako aj Talianska, Bulharska, Poľska a Česka, muselo odložiť. Berlín momentálne rokuje priamo s Európskou komisiu, od ktorej by si rád získal výnimku na e-palivá – syntetické alternatívy k nafte a benzínu. Hrozí však, že sporná otázka v bloku rozpúta politickú vojnu.

Taliansko už totiž stihlo rozšíriť požiadavky Nemecka a Komisiu vyzvalo, aby v rámci výnimky pripravila podrobný plán týkajúci sa predaja áut poháňaných výlučne uhlíkovo neutrálnymi palivami vrátane e-palív a určitých druhov biopalív.

Francúzsko a ostatné krajiny sa chcú držať pôvodného cieľa pre rok 2035, rovnako aj Komisia, ktorá Politicu v utorok prezradila, že neplánuje opätovne otvoriť rokovania o legislatíve pre ekologické autá, k schváleniu ktorej došlo v roku 2022.

Niektorí výrobcovia automobilov vrátane Renaultu boli spočiatku odkladom vyraďovania predaja na rok 2035 nadšení, pričom väčšina z nich informovala o svojich plánoch predávať od roku 2030 v Európe výhradne elektrické vozidlá. Aj Renault sa vraj už začal pripravovať na to, aby do roku 2030 v rámci európskeho trhu ponúkal iba elektrické autá.

Kľúčovým cieľom tejto automobilky je dobehnúť Čínu, ktorej technológia je v oblasti batérií do elektrických vozidiel podľa de Mea minimálne desať rokov popredu.

Šéf Renaultu nakoniec zdôraznil, že uprednostňuje skôr „technologickú neutralitu“. Únijná legislatíva by podľa neho nemala diktovať to, akým spôsobom majú automobilky do roku 2035 docieliť nulové úrovne emisií. Podľa súčasne nastavených pravidiel sú však jedinou prípustnou alternatívou k nafte a benzínu len batérie a vodík.