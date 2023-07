Nezisková organizácia založená miliardárom Georgeom Sorosom Nadácia otvorenej spoločnosti (Open Society Foundation) plánuje v najbližších mesiacoch prepustiť najmenej 40 percent svojich zamestnancov, informuje Bloomberg. Charitatívna organizácia začiatkom tohto mesiaca potvrdila, že G. Soros (92) odovzdáva kontrolu jeho synovi Alexovi. Krátko na to predstavenstvo schválilo „významné zmeny“ v modeli fungovania spoločnosti.



Soros starší daroval viac ako 32 miliárd dolárov neziskovej organizácii, ktorá mala ku koncu roka 2021 viac ako 500 zamestnancov. Peniaze dáva na humanitárne účely, snaží sa o zachovanie demokracie, ale aj reformu trestného súdnictva či iniciatívy v oblasti klimatických zmien. V súčasnosti kontroluje väčšinu aktív, ktoré spravuje rodinná kancelária v hodnote 25 miliárd dolárov.



„Cieľom je transformovať operácie v rámci globálnej siete a vytvoriť svižnejšiu organizáciu,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré podpísal Soros mladší a prezident neziskovej organizácie Mark Malloch-Brown. „Kým Open Society pracuje na týchto vnútorných zmenách, správna rada zostáva pevne odhodlaná plniť hlavné priority nadácie – demokraciu, ľudské práva, klimatickú spravodlivosť a riešenie nerovnosti.“

Alex Soros (37) v nedávnom rozhovore pre Wall Street Journal povedal, že je „viac zameraný na politiku“ ako jeho otec. Dodal, že ho znepokojuje potenciálny návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu. Nedávno sa stretol s predstaviteľmi Bidenovej administratívy, vodcom väčšiny v Senáte Chuckom Schumerom, brazílskym prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom a kanadským premiérom Justinom Trudeauom, aby presadil priority súvisiace s rodinnou nadáciou.

Prostredníctvom rodinných peňazí mieni aj naďalej podporovať ľavicovo orientovaných amerických politických kandidátov. „Bol by som síce rád, keby v politike peniaze neboli, ale kým to bude robiť druhá strana, budeme to robiť aj my,“ povedal A. Soros.



Jeho otec, rodák z Maďarska G. Soros vo svojich začiatkoch založil Soros Fund Management. Zarobil veľké imanie na obchodoch s menami, najmä neslávne známej stávke proti britskej libre. Fond premenil na rodinnú kanceláriu v roku 2011. Jeho nadácia doteraz minula 19,1 miliardy dolárov.