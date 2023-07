Plavidlá, ktoré sa nachádzajú asi 30 kilometrov od pobrežia čínskej provincie Šan-tung, sú dôležitým krokom k ďalšiemu prelomu v oblasti čistej energie.

Experiment čínskej spoločnosti State Power Investment a nórskej spoločnosti Ocean Sun je jedným z najvýznamnejších testov solárnej technológie na mori. Potenciálne by mohlo ísť o prelom v tomto odvetví, ktorý by umožnil umiestnenie obnoviteľnej energie na úrovni mora. Pomohlo by to regiónom, kde je plocha na umiestnenie solárnych panelov na pevnine obmedzená, urýchliť prechod od fosílnych palív.

Nový segment obnoviteľnej energie

Väčšina počiatočných testov solárnych panelov na mori sa týkala malých systémov. Stále je potrebné prekonať množstvo problémov, vrátane vyšších nákladov a vplyvu koróznych solí alebo ničivých vetrov. Napriek tomu sú vývojári čoraz viac presvedčení, že solárne elektrárne na mori sa môžu stať novým významným segmentom obnoviteľnej energie.

Využitie tejto technológie je prakticky neobmedzené, keďže v mnohých regiónoch vrátane častí Európy, Afriky a Ázie existujú obmedzenia týkajúce sa využívania pôdy, uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Ocean Sun Börge Björneklett. „Na týchto miestach je vidieť, že o túto technológiu je obrovský záujem.“

Priemyselná provincia Šan-tung, južne od Pekingu, plánuje do roku 2025 vybudovať viac ako 11 gigawattov solárnej kapacity na mori, ktorá by nakoniec dosiahla 42 GW, čo je viac ako súčasná kapacita výroby elektrickej energie v Nórsku. Susedná provincia Ťiang-su má za cieľ 12,7 gigawattov kapacity elektrární a aj ďalšie provincie skúmajú projekty slnečných elektrární na mori. Medzi krajiny, ktoré pripravujú alebo realizujú skúšobné projekty, patria Japonsko, Holandsko a Malajzia.

Vodné plochy majú potenciál

„Počet zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov bude určite narastať, otázkou však je, kde sa bude stavať,“ povedal Li Xiang, vedúci oddelenia solárnej energie na mori v čínskej spoločnosti Sungrow Power Supply. „Myslíme si, že vodné plochy majú veľký potenciál.“

Na tmavozelenej hladine umelého jazera v Chuaj-nane vo východočínskej provincii An-chuej je približne pol milióna plávajúcich solárnych panelov zoskupených do obrovských blokov. Projekt, ktorý vybudovala spoločnosť Sungrow na mieste bývalej uhoľnej bane, pokrýva viac ako 400 futbalových ihrísk a vyrába elektrickú energiu pre viac ako 100-tisíc domácností.

Sebestačné energetické systémy

Umiestnenie solárnych panelov na existujúcich nádržiach by umožnilo viac ako 6-tisíc mestám a obciam na celom svete vytvoriť sebestačné energetické systémy. Avšak je nevyhnutné podrobnejšie preskúmať dlhodobé dôsledky pokrytia vodných plôch solárnymi panelmi. Čínske úrady sú tiež opatrné, v máji minulého roka zakázali výstavbu v niektorých sladkovodných lokalitách pre obavy z vplyvu na ekosystémy a ochranu pred povodňami.

Podľa Ocean Sun by solárne systémy mohli byť pripravené na komerčnú prevádzku do jedného roka. Zdokonalenie systémov tak, aby boli schopné odolať desaťmetrovým vlnám, potrvá najmenej tri roky.

Špecializovaná alternatíva pre pobrežné mestá

Otázkou zostáva, aký bude konečný rozsah trhu so solárnymi systémami na mori. Podľa odhadu analytikov by výstavba elektrární na mori mohla byť približne o 40 percent drahšia z dôvodu zložitejších inštalácií a nákladných podmorských káblov.

„Slnečná energia na mori je v istom zmysle najhorším z oboch svetov,“ povedal Cosimo Ries, analytik spoločnosti Trivium China. „Máte vyššie náklady na inštaláciu, ale nemáte vyšší výkon,“ dodal. Podľa neho sa solárna energia na mori pravdepodobne stane špecializovaným odvetvím, ktoré bude slúžiť najmä pobrežným mestám s nedostatkom pôdy, ako je napríklad Singapur.

Zástancovia tejto technológie trvajú na tom, že sa rýchlo zlepšuje a pomôže krajinám s veľkým počtom obyvateľov, ktoré sú chudobné na pôdu, znížiť emisie. A v prípade mnohých rozvojových krajín aj uspokojiť stále rastúci dopyt po elektrickej energii.

Podľa prognózy spoločnosti State Power Investment má Čína potenciál umiestniť až 700 gigawattov slnečných elektrární na more. To je približne kombinovaná kapacita výroby elektrickej energie Indie a Japonska.