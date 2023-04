O pracovníkoch vo všeobecnosti platí, že softvér, ktorý monitoruje každé ich ťuknutie do klávesnice, nemajú veľmi v láske. Podľa výsledkov nového prieskumu sa nepozdáva ani manažérom, ktorí majú na starosti jeho zavádzanie na pracovisku, píše agentúra Bloomberg.

Väčšina podnikov v súčasnosti používa softvér na monitorovanie produktivity. Až 73 percent manažérov IT sa cíti nepríjemne, keď musí svojim zamestnancom prikázať, aby si ho nainštalovali. Vyplynulo to z výsledkov prieskumu firmy pre outsourcing informačných technológií 1E. Hlavným dôvodom ich negatívnych pocitov je skutočnosť, že takmer v polovici prípadov spoločnosti o zavedení takéhoto softvéru zamestnancov neinformujú, pričom niekedy pred nimi taja aj to, na čo sa používa.

Prieskumu sa zúčastnilo 500 manažérov IT a až jedna tretina z nich uviedla, že sledovacie technológie by nemali byť používané za žiadnych okolností. Možno aj z tohto dôvodu si veľmi nerobia ťažkú hlavu z toho, keď ich zamestnanci medzi sebou zdieľajú spôsoby, ako tento softvér obísť.

„Pracovníci a manažéri v IT sektore sú z používania týchto technológií značne frustrovaní. Ľudia, ktorí majú na starosti ich zavádzanie, s tým vždy nemusia súhlasiť,“ prezradil výkonný riaditeľ 1E Mark Banfield.

Prieskum zahŕňal aj 500 pracovníkov IT a odhalil čoraz väčšie obavy z používania nástrojov na monitorovanie produktivity, a to najmä v súvislosti s ľuďmi pracujúcimi z domu. Zhruba 85 percent manažérov sa podľa prieskumu firmy Microsoft obáva, že nedokáže s určitosťou povedať, či zamestnanci toho v práci stíhajú urobiť dosť. Až 87 percent pracovníkov však tvrdí, že ich produktivita je v poriadku.

Tieto domnienky viedli k tomu, čo riaditeľ Microsoftu Satya Nadella nazýva "paranojou produktivity". Práve jej vinou zavadzajú šéfovia firiem na pracoviská rôzne nástroje na sledovanie. Viac ako jedna tretina zamestnávateľov dokonca na monitorovanie produktivity zamestnancov používa živé kamerové prenosy. Odpor voči takýmto praktikám rastie, povedal M. Banfield a dodal, že už vie o hŕstke podnikov, ktoré „zmenšujú rozsah plánov v oblasti monitorovacích technológií“.

Viac ako polovica pracovníkov IT v prieskume navyše uviedla, že by odmietla aj dobrú prácu, ak by vedela, že spoločnosť svojich zamestnancov špehuje. Osem percent IT manažérov priznalo, že by technológiu bez ohľadu na následky jednoducho odmietlo nasadiť.