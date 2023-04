Šoféri na východnom pobreží Spojených štátov si možno budú toto leto musieť za benzín priplatiť. Protesty vo Francúzsku a sankcie voči Rusku totiž ohrozujú dodávky z Európy, ktorá je najväčším zdrojom amerických dovozov paliva, píše agentúra Bloomberg.

Európske vývozy paliva do Spojených štátov by podľa analyticko-poradenskej firmy Wood Mackenzie mali od marca do apríla 2023 klesnúť o stotisíc barelov za deň. Americké zásoby benzínu dosahujú najnižšiu úroveň za posledných deväť rokov, pričom dopyt oproti roku 2022, naopak, stúpol. V Spojených štátoch tak môže z dôvodu poklesu dodávok dôjsť k napätiu situácie v oblasti dodávok tohto paliva a zdvihnutiu jeho cien.

Vyhliadka vyšších cien benzínu by mohla byť výzvou pre amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý v roku 2022 povolil čerpanie ropy z pohotovostných zásob svojej krajiny, čím sa mu podarilo znížiť ceny a zmierniť infláciu.

Tento rok môže Biden síce spätný odkup ropy odložiť, no rezervy sú značne vyčerpané. Nečakané zníženie ťažby ropy, ktoré v sobotu ohlásilo zoskupenie OPEC+, navyše spôsobilo výrazný nárast cien tejto suroviny. Oba tieto faktory tak môžu ohroziť Bidenove snahy o zmiernenie nákladov na pohonné hmoty.

Protesty vo francúzskych rafinériách by v krajine mohli viesť k zníženiu priemernej ťažby ropy o viac než polovicu – na 80-tisíc barelov za deň. Aj v prípade ukončenia štrajkov však budú závody potrebovať určitý čas na to, aby znovu fungovali na plné obrátky.

Americké dovozy európskeho benzínu v marci klesli na 189-tisíc barelov za deň, čo je najnižšia úroveň od mája 2020.

Pre napätú situáciu v oblasti dodávok by americkí šoféri mohli v lete čeliť nezvyčajne vysokým cenám benzínu. Tie sa vo štvrtok pohybovali na úrovni 3,5 dolára za galón (3,8 litra). Národný priemer bol už tak o 21 percent vyšší než päťročný priemer pre túto časť roka.