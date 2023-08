Tati Brueningová je 22-ročná tvorkyňa obsahu a fotografka, ktorá chce na sociálnych sieťach zdieľať iba mémy a príspevky o varení. Avšak vždy, keď sa prihlási na Instagram, je jej nástenka plná dokonalo naaranžovaných fotografií a profesionálne vytvoreného obsahu.

„Je to pre mňa naozaj zvláštne, ako sa všetci v hlave nastavili na to, že obsah musí byť takto starostlivo premyslený,“ povedala Brueningová pre Business Insider. Práve preto sa podľa nej mnoho ľudí bojí na sociálne siete pridávať vlastné fotky – nemyslia si, že sú dosť dobré.

Podlomené sebavedomie

Za Brueninginej frustráciu môže zmena, ktorú v rámci sociálnych sietí spôsobil práve Instagram. Namiesto bežných fotografií od obyčajných ľudí sa platforma stala miestom, kde je aj zdanlivo autentický obsah dôkladne naplánovaný a naaranžovaný.

Bežných používateľov začalo uverejňovanie obsahu na Instagrame psychicky vyčerpávať, a tak ho začali s priateľmi čoraz viac zdieľať prostredníctvom súkromných profilov či v uzavretých skupinách.

Funkcie ako „Close Friends“ (súkromný zoznam osôb, ktoré majú prístup k vášmu obsahu) a skupinové čety sa stali bezpečnejším miestom pre zdieľanie mémov, klebetenie s priateľmi a dokonca na zoznamovanie sa s novými ľuďmi. Je to pre ľudí menej stresujúce, keďže zdieľaný obsah nemusí byť dokonalý a nikto ich nebude kritizovať napríklad za nevyretušovanú vyrážku na čele.

Bruening nie je sama, kto prežíva rovnaké pocity. Napriek snahám veľkých hráčov a populárnych nových aplikácií sú staré spôsoby zverejňovania obsahu preč a ľudia sa k nim nechcú vrátiť. Dokonca aj šéf Instagramu Adam Mosseri priznal, že používatelia prešli na priame správy, uzavreté komunity a skupinové čety.

Obsah v súčasnosti pravidelne uverejňujú najmä tvorcovia obsahu a influenceri, zatiaľ čo bežní ľudia svoje životy zdieľajú na súkromných profiloch. Influenceri, marketéri, priemerní používatelia a dokonca aj šéfovia ociálnych sietí sa zhodujú, že sociálne siete, ako sme ich kedysi poznali, už neexistujú.

Obsah stále láka

Hoci je zdieľanie obsahu na ústupe, jeho konzumovanie neklesá. Počas pandémie boli ľudia zavretí doma, a tak trávili viac času na sociálnych sieťach. Väčšinu obsahu tvorili používatelia so špecifickým životným štýlom alebo talentom. To bežných ľudí ešte viac odradilo od pridávania vlastného obsahu, pretože predpokladali, že latka bola nastavená príliš vysoko, vysvetlila strategička Andrea Casanovová.

Sledovaním obsahu od influencerov a celebrít nadobudli bežní ľudia pocit, že ich život nie je dosť estetický. Navyše ani nič prostredníctvom sociálnych sieti nepropagovali, tak nevideli dôvod, prečo by nejaké príspevky mali vôbec uverejňovať. „Nemám taký životný štýl ako všetci títo tvorcovia, takže neviem, čo by som mal zdieľať,“ priblížila myslenie bežných ľudí Casanovová. Práve jeho vinou sa dostali do bludného kruhu neaktivity na sociálnych sieťach.

Hľadá sa nástupca

Keďže aktivita bežných ľudí na Instagrame klesá, svoju šancu vycítili nové aplikácie, akou je BeReal, ktorá si medzi používateľmi získala popularitu najmä svojou autenticitou. Aplikáciu v auguste 2022 využívalo 73,5 milióna ľudí. Dnes je to zhruba 51 miliónov, čo je len zlomok z 1,4 miliardy, ktorými sa môže pochváliť Instagram.

Ďalšou novinkou je aplikácia Threads od Instagramu, ktorej cieľom je vyplniť medzeru, ktorú po sebe zanechal Twitter, keď prešiel zmenami. Počet aktívnych používateľov tejto textovo zameranej platformy klesol o 79 percent – na 10,3 milióna – len mesiac po jej spustení.

„Ľudia hľadajú novú ‚priekopnícku aplikáciu‘, no ešte ju nedostali,“ uzavrela Casanovová.