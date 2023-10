Väčší potenciál dohodnúť sa na vytvorení koalície má určite trojica Smer-SD, Hlas-SD a SNS ako štvorica PS, Hlas-SD, SaS a KDH. V diskusnej relácii TA3 V politike to skonštatoval podpredseda Národnej rady SR Gábor Grendel, ktorý v septembrových voľbách úspešne kandidoval za koalíciu OĽaNO a priatelia.

Komunikácia politických strán

Grendel argumentuje komunikáciou oboch táborov. „Kým prvá trojica ticho rokuje a podľa mňa speje k dohode, na tej druhej strane si vymieňajú odkazy cez médiá a hovoria, kto aké ministerstvo by mal dostať, a kto komu by ho mal prenechať,“ upozornil Grendel. „Ako môže takáto koalícia fungovať, keď má medzi sebou takúto komunikáciu ešte predtým, ako vôbec vznikla,“ poznamenal. Očakáva, že vznikne vláda v zložení Smer-SD, Hlas-SD a SNS.

Poslanec Tomáš Taraba, ktorý vo voľbách uspel na kandidátnej listine SNS, verí, že vznikne vláda, ktorá bude presadzovať kresťanské, sociálne a národné hodnoty. „To, či bude súčasťou tejto vlády aj SNS, sa bude odvíjať od toho, akú úlohu budeme môcť mať v takejto vláde,“ uviedol Taraba. Zopakoval však slová straníckeho šéfa Andreja Danka, že SNS podporí aj vládu, ktorej by národniari neboli súčasťou s podmienkou, že ju povedie predseda Smeru-SD Robert Fico a bude presadzovať rovnaké hodnoty ako SNS. „Je to znak toho, že si uvedomujeme, aké je dôležité vytvoriť stabilnú vládu a čo najrýchlejšie ukončiť mandát tej súčasnej,“ zdôraznil.

Naznačil, že na začiatku nového týždňa by sa mali stretnúť lídri Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS na spoločnom rokovaní. „Bola by to politická samovražda, ak by niekto z týchto persón chcela zabrániť vzniku vlády, ktorá vymení Ódorov kabinet,“ upozornil Taraba. Uistil, že poslanecký klub SNS bude jednotný.

OĽaNO plánuje byť silnou opozíciou

Grendel avizoval, že OĽaNO chce byť v novom parlamente konštruktívnou opozíciou, ktorá bude prichádzať s vlastnými návrhmi a podporí i dobré návrhy iných. „Budeme hlasom ľudí, ktorí sa nechcú so založenými rukami pozerať na likvidovanie spravodlivosti, ja osobne chcem byť aj hlasom maďarskej národnostnej menšiny, ktorá nebude mať v parlamente politického reprezentanta,“ dodal.

Obaja diskutujúci nevidia problém v tom, aby funkciu podpredsedu parlamentu dostalo hnutie PS v prípade, že skončí v opozícii. „To miesto by im podľa zvyku ako najsilnejšej opozičnej strane patrilo,“ pripomenul Taraba. Grendel poznamenal, že PS už s týmto postom zrejme predbežne ráta. „Boli si už obzrieť kancelárske priestory v Národnej rade, vrátane mojich,“ dodal.