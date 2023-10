V súčasnosti banky lákajú svojimi produktami aj mladú generáciu, tá má však vo finančnej gramotnosti v porovnaní s krajinami západnej Európy stále rezervy. Deti na základnej škole majú svoje vlastné smartfóny či smarthodinky, ktoré disponujú možnosťou platby, s čím je však spojené aj riziko ich zneužitia. Deti do 10 rokov by tak už mali spoznávať hodnotu peňazí a sporenia. Upozornil na to garant pre sektor úverov spoločnosti Universal Marek Sokol.

„Určite odporúčam, aby sa už rodičia pri odovzdávaní vreckového pokúsili deťom odovzdať aj samotný význam peňazí, aby si ich s pribúdajúcim vekom čoraz viac začali vážiť,“ uviedol Sokol. Nastavenie vreckového by však podľa neho malo byť otázkou tak výchovy, ako aj finančnej situácie, ktorú má každá domácnosť nastavenú individuálne, resp. podľa vlastných možností.

„Ak chceme deťom ponechať čo najmenej hotovostných peňazí, aby ich náhodou nestratili, prípadne aby im ich niekto neukradol, odporúčam na danom bankovom účte ponechať len menšiu čiastku finančných prostriedkov, prípadne nastaviť maximálne denné limity,“ poradil Sokol. Rodič totiž má možnosť aj na diaľku zablokovať bankový účet prakticky okamžite. „Dokáže tak zabrániť prípadným väčším stratám,“ doplnil.

Rodičovská kontrola tak umožňuje aj základný prehľad nad finančnými aktivitami svojich detí, čo môže byť vo veľa prípadoch prospešné. Zvyšovanie finančnej gramotnosti je však podľa garanta veľmi dôležité počas štúdia na strednej škole, keď študenti začínajú tiež uvažovať nad svojimi ďalšími životnými krokmi, teda či budú pokračovať v štúdiu, alebo sa rozhodnú po skončení strednej školy uplatniť na trhu práce.

Zároveň tento vek považuje za ideálny aj z pohľadu sporenia si vlastných peňazí. „Nie je v tomto prípade dôležité, akú veľkú sumu a na čo bude sporiť, ide skôr o návyk, ktorý potom v ďalších rokoch dokáže výrazne dopomôcť k finančnej disciplíne,“ uzavrel Sokol.