Slovinsko plánuje zaviesť mimoriadnu bankovú daň vo výške 0,2 percenta bilančnej sumy. Banky tak majú prispieť k nákladnej rekonštrukcii po katastrofálnych povodniach, ktoré krajinu pod Alpami zasiahli na začiatku augusta.

S odvolaním sa na slová premiéra Roberta Goloba o tom informuje agentúra APA. Banky by do rozpočtu mali posielať najbližších päť rokov každoročne 100 miliónov eur.

„Nové zdanenie by na jednu stranu neovplyvnilo finančný systém, na druhú stranu by to bol spravodlivý príspevok bankového sektora k obnove a rozvoju zatopených oblastí,“ povedal premiér v najväčšej slovinskej komerčnej stanici POP TV. Očakáva sa, že osobitná daň bude zavedená v rámci zákona o povodňovej obnove, ktorý sa pripravuje.

Katastrofálne povodne na začiatku augusta postihli rozsiahle oblasti v severnom a strednom Slovinsku. Škody sa v súčasnosti odhadujú na 4,7 miliardy eur, vláda plánuje použiť na rekonštrukciu až sedem miliárd eur.

Naposledy platila v Slovinsku osobitná banková daň medzi rokmi 2011 a 2014. Vtedy sadzba predstavovala 0,1 percenta bilančnej sumy. Daň mala za cieľ banky prinútiť, aby poskytovali viac úverov.