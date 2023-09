Stále pomerne vysoké ceny energií spôsobujú, že slovenský priemysel je v komplikovanej situácii, hovorí Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy v rozhovore pre Finweb Hospodárskych novín.

„Spomaľovanie v Nemecku je očividné, čo znamená, že ochladenie pocítime aj v našich podnikoch,” dodáva Lasz.

Keďže väčšina podnikov minula vlani pomernú časť svojich úspor na energonosiče, niektoré slovenské firmy môžu mať nemalé problémy s voľnými finančnými prostriedkami. Netýka sa to podnikov, ktoré majú centrály v zahraničí a disponujú iným financovaním. „To, po čom voláme posledné mesiace, je, aby sa podmienky medzi krajinami zo západnej Európy a naším trhom vyrovnali. Slovensko sa totiž dostáva do ťažkej pozície aj v rámci vnútorného trhu Únie,” podotýka Lasz a poukazuje najmä na rozdiel v cenách za elektricku energiu na Slovensku, ktorá je na úrovni 200 eur za megawatthodinu plus poplatky, pričom v Rakúsku alebo v Nemecku sa pohybuje na úrovni okolo 60 až 80 eur.

Aj pre tento dôvod niektoré podniky podľa generálneho sekretára zvažujú odchod zo Slovenska. Môže ísť najmä o firmy fungujúce na zákazkovej výrobe, napríklad automobilové prevádzky, strojári či elektrotechnické podniky, ktorých je na vnútornom trhu viacero. „Tieto fabriky logicky medzi sebou súťažia a vo výsledku sa stáva, že napríklad španielska fabrika dokáže ten istý produkt vyrobiť za dve tretiny ceny, čo logicky ohrozuje prideľovanie produktov na Slovensko,” vysvetľuje.

Ekonomický portál podotýka, že objednávky v priemysle podľa najnovších údajov klesli o sedem percent. Lasz dopĺňa, že tento jav súvisí s recesiou a dodáva, že slovenský priemysel poháňa hlavne export. „Ak zahraničie menej nakupuje, menej sa aj vyrába,” vraví Lasz. Na druhej strane situácia sa otáča najmä pre výrobcov, ktorí sú zameraní na zelenú tranzíciu Európy. „Darí sa výrobcom vlakov, obnoviteľných zdrojov, v kurze sú tiež tepelné čerpadlá a tak ďalej,” tvrdí Lasz a dodáva, že tieto firmy majú knihy objednávok plné na ďalšie dva až tri roky.