Prevádzkovateľ ropovodu na Slovensku, štátom vlastnená spoločnosť Transpetrol, očakáva, že tento rok prepraví porovnateľné množstvo ropy ako vlani – zhruba deväť miliónov ton. Firma zabezpečuje prepravu ropy hlavne pre rafinérie na Slovensku a v Česku. Vlani v decembri začal v EÚ platiť zákaz dovozu ruskej ropy na tankeroch, embargo sa však nevzťahuje na dovoz ropovodom Družba napríklad na Slovensko.

„Prepravu ropy možno v súčasnosti hodnotiť ako pomerne stabilnú. Ak sa situácia výrazným spôsobom nezmení, je možné predpokladať, že sumárne prepravené množstvo ropy za rok 2023 sa bude pohybovať na úrovni roku 2022,“ uviedla riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Transpetrolu Júlia Prociková.

Vlani Transpetrol prepravil 9,6 milióna ton ropy. Z tohto množstva bolo takmer 57 percent určených pre bratislavskú rafinériu Slovnaft, ktorá patrí do maďarskej skupiny MOL, a zvyšok pre rafinérie v Česku.

Protiruské sankcie

Dopady protiruských sankcií na výkony Transpetrolu slovenský prepravca ropy zatiaľ neodhadol. „Situácia je v súčasnosti neprehľadná, pretože nevieme, ako dlho budú trvať výnimky zo sankcií na dovoz ruskej ropy a na vývoz produktov vyrobených z ruskej ropy,“ napísal Transpetrol.

Vlani v decembri začal v EÚ platiť zákaz dovozu ruskej ropy na tankeroch, ktorý má Moskvu pripraviť o časť zdrojov na financovanie vojnovej agresie proti Ukrajine. Zákaz sa nevzťahuje na dovoz ropovodom Družba do Maďarska, Česka a na Slovensko. Tento rok vo februári potom vstúpilo do platnosti embargo na dovoz ropných produktov z Ruska. Palivá z ruskej ropy môže Slovnaft okrem zásobovania domáceho trhu vyvážať ešte do Česka, táto výnimka na dodávky do Česka sa skončí tento rok v decembri.

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v júli povedal, že Maďarsko požiada EÚ o ročné predĺženie výnimky zo sankcií voči Rusku, ktorá Slovnaftu umožňuje vyvážať do Česka rafinované produkty z ruskej ropy. Česko patrí k hlavným exportným trhom bratislavskej rafinérie.

Nové zdroje suroviny

Ropa, ktorá nepochádzala z Ruska, vlani tvorila len asi päť percent odberu Slovnaftu. Do konca tohto roka by sa mal tento podiel podľa skorších informácií zvýšiť na 30 až 35 percent, čo by bolo asi dva milióny ton. Na dovoz inej ako ruskej ropy Slovnaft využíva ropovod Adria, ktorý vedie z ropného terminálu Omišalj na chorvátskom ostrove Krk cez Chorvátsko a následne severnou vetvou do Maďarska a na Slovensko, kde sa napája do ropovodu Družba.

Česko začalo pracovať na projekte rozšírenia kapacity európskeho ropovodu TAL, po ktorého dokončení by sa Česká republika mala stať nezávislou na ruskej rope. „Rozšírenie TALu prinesie českým rafinériám možnosť prepravovať väčšie množstvo ropy uvedeným ropovodom, avšak konečné rozhodnutie, aké druhy ropy, v akých množstvách a akými prepravnými trasami budú prepravované, bude závisieť od rozhodnutia koncového zákazníka,“ odpovedal Transpetrolu na otázku, aký vplyv naň bude mať z dlhodobého hľadiska rozšírenie ropovodu TAL. Ním prúdi ropa z talianskeho Terstu do bavorského Ingolstadtu, odkiaľ pokračuje do Česka ropovodom IKL.