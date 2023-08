Spolupráca a podpora pri rozvoji využívania geotermálnej energie s ambíciou vzniku zeleného priemyselného parku na území Prešovského samosprávneho kraja je deklaráciou memoranda o vzájomnej spolupráci.

Vo štvrtok ho v Prešove podpísali zástupcovia kraja a spoločnosti PW Energy, ktorá v Ľuboticiach v okrese Prešov plánuje realizovať výstavbu prvej geotermálnej elektrárne na Slovensku.

Iniciatíva nadväzuje na projekt geotermálnej elektrárne, ktorý prešiel úspešne procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie. Cieľom je priniesť do regiónu obnoviteľný zdroj energie a výrobu zelenej elektriny či tepla, ako i ďalšie nadväzujúce rozvojové a investičné aktivity.

Až sa spustí verejné obstarávanie

„Prešovský kraj je, samozrejme, pripravený s pomocou pri výstavbe infraštruktúry. Sme svedkami skokových nárastov energií a tento projekt naozaj môže pomôcť obyvateľstvu, ale aj firmám a priemyslu náklady na energie znížiť. Samozrejme, ak pozeráme na to cez zníženie emisií a zelenú politiku, tak ročne tento projekt dokáže ušetriť 65-tisíc ton oxidu uhličitého, takže má to aj sekundárny dosah na obyvateľstvo a na kraj,“ povedal predseda kraja Milan Majerský.

„Naším cieľom je priniesť do regiónu výrobu zelenej elektriny a tepla, ktorá významne prispeje k redukcii emisií a zároveň môže naštartovať ďalšie projekty, čím prispeje k celkovému rozvoju. Spoločnosť má pripravený detailný projekt vrtu, pripravujeme sa na verejné obstarávanie, ale keďže nie sú zatiaľ vyhlásené žiadne výzvy a nie je ani jasná schéma, do ktorej by sa zapojili, tak zatiaľ nemáme prečo spustiť verejné obstarávanie, pretože nevieme podmienky,“ uviedol Milan Jankura, predseda Predstavenstva PW Energy.

Kraj sa s investorom dohodol na tom, že kraj projekt výstavby geotermálnych elektrární podporí v rámci svojich kompetencií vrátane prípadných navrhovaných zmien v územných plánoch mesta a dotknutých obcí.

Investor, naopak, poskytne súčinnosť pri nadväzujúcich investičných zámeroch a tiež umožní odber tepla využiteľného pre súčasné mestské či obecné budovy, ale aj prípadné nové objekty, respektíve komerčné projekty.

Tri produkčné vrty

V projekte pilotnej geotermálnej elektrárne na Slovensku bude účelom prieskumného vrtu s predpokladanou konečnou hĺbkou 3 500 - 4 000 metrov overenie hlbinnej geologickej stavby a hydrogeotermálnych pomerov v území.

Prieskumný geotermálny vrt sa v prípade overenia vhodných parametrov využije ako definitívny objekt, produkčný vrt na dlhodobé čerpanie geotermálnych vôd s využitím na výrobu zelenej elektriny a s možnosťou dodávky tepla. V rámci prvej etapy projektu sú plánované celkovo tri produkčné vrty.

Vyrobená elektrina predstavuje podľa spoločnosti objem zodpovedajúci ročnej spotrebe približne 20-tisíc domácností. Zostatkové teplo z procesu môže slúžiť na vykurovanie viac ako šesťtisíc domácností.

Celková výška investície v rámci prvej etapy projektu dosahuje 65 miliónov eur. So začiatkom vrtných prác sa počíta na jar 2024 a elektráreň by mohla byť podľa Jankuru dokončená v roku 2026.