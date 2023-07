Podmienky slovenských vedcov hlavne v informatike sú v porovnaní so zahraničím zúfalé. „Je to najmä dôsledok mnohoročného zanedbávania vzdelávania ako celku, nedostatočných medzinárodných skúseností a slabej dôvery,“ povedala expertka na výskum a vývoj informačných technológií Mária Bieliková z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií (KInIT).

Priblížila, že prepájaním sektorov je šanca na rozširovanie počtu podnikavých a angažovaných výskumníkov na kritickú masu. „Ak v systéme chýbajú nejaké súčiastky, nebude nikdy fungovať optimálne,“ doplnila.

Práve zapojenie humanitných a spoločenských vied do výskumu v oblasti informačných technológií a umelej inteligencie je podľa nej nevyhnutné na to, aby sa technológiám viac rozumelo. „Porozumenie vplyvov technológií najmä s ohľadom na to, ako pôsobia na nás ľudí. a ako s nimi žiť so zachovaním našich hodnôt, sa stále ešte dosť podceňuje,“ ozrejmila.

Súkromný sektor podceňuje vedecké poznatky

Na Slovensku je podľa expertky veľký potenciál v IT oblasti. Mnohokrát sú tu zaujímavejšie pracovné príležitosti ako v zahraničí. „Máme však problém, že si jednotlivé skupiny veľmi nerozumejú,“ doplnila Bieliková. Spresnila, že v akademickom sektore v oblasti IT je veľmi nepriaznivý pomer študentov a vysokoškolských učiteľov, ktorých je málo.

„Súkromný sektor vo všeobecnosti podceňuje silu a význam vedeckých poznatkov pre inovácie a najmä dôležitosť toho, aby poznatky vznikali aj na Slovensku,“ podotkla. Každá skupina sa podľa nej sústreďuje najmä na „svoje“ problémy a riešenia. Podotkla, že je potrebné reálne a funkčné prepojenie súkromného sektora a akademickej sféry a vzájomné pochopenie.

Tempo v IT oblasti je podľa nej vo svete rýchlejšie, ako sa darí reflektovať v slovenskom akademickom svete. Nevyužívajú sa podľa jej slov všetky možnosti, príčinou je napríklad slabá podpora zo strany štátu či nejasné poslanie jednotlivých inštitúcií. „To neznamená, že by sa nedalo na Slovensku získať dobré vzdelanie,“ upozornila.