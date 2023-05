Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS) spoločne s Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy (APZD) kritizuje návrh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na zníženie financovania vzdelávania na úkor vedy.

To podľa AROS a APZD bude viesť k ešte väčšiemu prehĺbeniu problémov týkajúcich sa odlevu študentov do zahraničia, a tým pádom aj vyššiemu nedostatku železničných odborníkov. V stredu o tom informovala AROS, ktorá poslala ministerstvu školstva otvorený list so žiadosťou o prehodnotenie výšky dotácií pre vysoké školy.

Vzdelávanie a prax

„Podľa informácií Katedry železničnej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá je členom AROS, sa uvažuje s výrazným poklesom podielu financií na vzdelávanie,“ upozornila AROS v otvorenom liste.

Asociácia apeluje na to, aby sa univerzitám vrátila primárna vzdelávacia funkcia a reálna spolupráca s praxou. „Inak budeme aj naďalej svedkami stále sa zvyšujúceho odlevu talentovaných študentov a budúcich odborníkov do zahraničia,“ obávajú sa železničiari.

Slovenskí ekonómovia odhadujú, že s odchádzajúcimi vysokoškolákmi Slovensko stráca ročne približne šesť miliárd eur, ktoré by mohli byť vynaložené na výchovu a vzdelávanie mladých odborníkov. Až polovica slovenských vysokoškolákov a absolventov pritom vidí svoju budúcnosť v zahraničí.

Viac peňazí do vedy a výskumu

AROS spolu s APZD preto žiadajú, aby sa pri prideľovaní dotácií na uskutočnenie študijných programov vo výraznej miere zohľadňovala uplatniteľnosť absolventov vo vyštudovanom odbore a aby sa výraznejšie brala do úvahy aj materiálna a technická náročnosť zabezpečenia štúdia. Podiel financovania vedy na vysokých školách v ďalších rokoch porastie, no utrpí pri tom financovanie vzdelávania. To v konečnom dôsledku podľa AROS spôsobí ešte väčší nedostatok dopravných špecialistov na slovenskom trhu.

„Je chvályhodné, že sa plánuje navýšenie financovania vedy a výskumu, ale z hodnotenia rôznych oblastí pokrývajúcich vedu a výskum je zrejmé, že sa financovanie presunulo iba do roviny financovania za publikácie,“ hovorí Patrik Benka, výkonný riaditeľ AROS.

Podľa generálneho sekretára APZD Andreja Lasza je ich snahou to, „aby nový systém financovania preferoval tie školy, ktorých absolventi si nachádzajú uplatnenie vo vyštudovanom odbore na úkor tých, ktorých absolventi končia na úradoch práce, prípadne na pracovných pozíciách, ktoré si nevyžadujú vysokoškolské alebo univerzitné vzdelanie.“