Oblasť informačných technológií zaznamenáva na Slovensku dlhodobý nedostatok kvalifikovaných zamestnancov. Upozornila na to spoločnosť Enehano, podľa ktorej by tento nedostatok dokázala vyriešiť úprava vysokoškolských syláb.

Low-code a no-code platformy

Odborníci poukázali na to, že by firmám pomohlo, ak by študenti ekonomických či biznisových odborov získali základné zručnosti aj z oblasti informatiky. Rovnako, ak by boli budúci informatici vyškolení aj v oblasti manažmentu a biznisu s cieľom vyvíjať pre firmy užívateľsky nenáročné a prispôsobiteľné systémy.

Na zlepšenie nedostatku IT špecialistov boli podľa odborníkov vyvinuté low-code a no-code platformy, ako napríklad Microsoft Power Apps či Salesforce Platform. „Tie sprístupňujú programovanie širšiemu okruhu používateľov, než sú len IT profesionáli, a dávajú firmám nádej, že sa ľahšie vyrovnajú s rastúcim tlakom na digitalizáciu procesov. Na programovanie ľuďom stačí ovládať nejaký základný rámec a priestor na to im môže poskytnúť práve vysoká škola,“ doplnil odborník na digitalizáciu Eduard Gers.

Nutnosť zlepšiť podmienky

Slovensko podľa odborníkov čelí odlevu mozgov aj v oblasti IT, keďže si mnoho študentov vyberá školy v zahraničí. Tí, ktorí sa rozhodnú študovať v tuzemsku, neraz doplácajú na to, že školy stále nedokážu reagovať na aktuálne trendy a potreby praxe.

„Školy by mali budúcich IT odborníkov lepšie pripraviť na prax a dať im napríklad základy obchodu, podnikania či manažmentu, ktorý je s IT úzko prepojený a previazaný. Programátori alebo softvéroví inžinieri by tak rozumeli aj biznisovej problematike a dokázali by v rámci IT riešení zvoliť alebo navrhnúť vhodné prostriedky,“ dodal Gers.

Dnes už podľa odborníkov nestačí, aby sa ľudia vzdelávali len v klasickom IT. Vďaka tomu by vedeli riešiť problémy v kontexte, mali by biznisový potenciál a u zákazníkov aj vyššiu cenu.