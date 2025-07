Zo Slovenska sa v máji podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 9,4 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 3,1 percenta. Dovoz tovaru po ôsmich mesiacoch medziročne klesol, a to o 1,9 percenta na 8,8 miliardy eur. Zahraničný obchod tak dosiahol prebytok v objeme 560,8 milióna eur, najvyšší od júna minulého roka, informoval Štatistický úrad.

V rámci štruktúry exportu vykázalo osem z desiatich obchodovaných tried medziročný nárast. Najväčší vplyv na zvýšenie vývozu mal vyše 27-percentný rast v triede rôzne priemyselné výrobky. Na strane importu medziročne kleslo šesť z desiatich tried. Nadol ťahal dovoz viac ako 22-percentný pokles v triede minerálne palivá, ktorá zahŕňa ropu, elektrickú energiu a zemný plyn.

Aj v máji bola najviac obchodovaná trieda v slovenskom zahraničnom obchode stroje a prepravné zariadenia s takmer 62-percentným podielom na celkovom vývoze a približne 49-percentným na celkovom dovoze.

Do členských štátov EÚ smerovalo vyše 77 percent hodnoty májového vývozu SR. Dovoz z týchto štátov tvoril takmer 67 percent. Vývoz do EÚ medziročne vzrástol o približne tri percentá a dovoz vzrástol o jedno percento. Do krajín mimo územia EÚ export medziročne vzrástol o päť percent a dovoz z týchto krajín klesol o viac ako sedem percent.

Slovensko v máji dosiahlo v obchode s členskými štátmi EÚ prebytok vo výške viac ako 1,3 miliardy eur, zatiaľ čo s krajinami mimo EÚ zaznamenalo schodok v objeme vyše 768 miliónov eur.

V súhrne za prvých päť mesiacov tohto roka sa vývoz v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2024 zvýšil o 4,4 percenta na 46,2 miliardy eur. Dovoz sa zvýšil o osem percent na 45,4 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 764,5 milióna eur. Za rovnaké obdobie roku 2024 bolo v prebytku takmer 2,2 miliardy eur.

Za január až apríl 2025 sa v medziročnom porovnaní zvýšil vývoz o 4,7 percenta na 36,8 miliardy eur a dovoz sa zvýšil o 10,6 percenta na 36,6 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 203,7 milióna eur. Za prvé štyri mesiace minulého roka skončila bilancia zahraničného obchodu s prebytkom takmer 2,1 miliardy eur.