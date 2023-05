Medzinárodná agentúra Standard & Poor's (S&P) ponechala vo svojom aktuálnom hodnotení rating Slovenska na úrovni A+, zlepšila však jeho výhľad z negatívneho na stabilný. Úprava prichádza v čase vrcholiacich kríz a inflácie, čo je pozitívnym signálom pre investorov. Zmena výhľadu však už predpokladá aj postupné ozdravenie verejných financií, informovalo v piatok Ministerstvo financií SR.

Energetická odolnosť Slovenska

Aktuálne ratingové hodnotenie odzrkadľuje najmä schopnosť Slovenska znížiť závislosť od dovozu ruských komodít. „Slovenská ekonomika bola pozoruhodne odolná voči prudkému nárastu cien energií, ako dôsledku rusko-ukrajinského konfliktu. Zároveň nedávne spustenie nového bloku v jadrovej elektrárni Mochovce robí Slovensko v oblasti elektriny takmer sebestačným,“ uvádza sa v správe S&P.

Priaznivejší vonkajší ekonomický dopyt a uvoľnenie tlakov v dodávateľskom reťazci by mali viesť k vyššiemu rastu exportu. Relatívne stabilný by mal zostať aj pracovný trh. Čistý dlh verejnej správy zostane podľa agentúry do roku 2025 mierny a bude sa pohybovať pod úrovňou 50 percent HDP.

„Ako ministra financií ma pozitívne hodnotenie úprimne teší. Táto správa odzrkadľuje odolnosť našej ekonomiky, dáva nám voľnejšiu ruku pri príprave potrebných opatrení, no zároveň predpokladá čo najskorší začiatok ozdravenia verejných financií. Za zlepšením výhľadu je totiž v prvom rade dôvera ratingovej agentúry, že takýto plán predstavíme,“ upozornil nový minister financií Michal Horváth.

Možné tohtoročné riziká

Podobne ako ministerstvo financií, aj ratingová agentúra vidí riziká už v tomto roku. Ide v prvom rade o negatívny vplyv inflácie, ktorá sa na Slovensku stále drží na pomerne vysokých úrovniach. Vysoké ceny budú aj naďalej obmedzovať súkromnú spotrebu domácností.

Vládne opatrenia na pomoc domácnostiam a podnikom zvýšili tohtoročný deficit verejných financií. V roku 2023 by sa mal podľa agentúry zvýšiť na 5,5 percenta z minuloročných dvoch percent hrubého domáceho produktu.