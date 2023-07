Počet dôchodkov, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, za posledných takmer 10 rokov výrazne stúpol. Kým v júni 2013 poisťovňa vyplácala 1 milión 614-tisíc penzií, v apríli tohto roka to bolo už 1 milión 736-tisíc dôchodkov. Ide o nárast o 122-tisíc dôchodkov. O takýto výrazný nárast sa postarali starobné penzie. Sociálna poisťovňa v apríli tohto roka vyplácala 1 milión 103-tisíc starobných dôchodkov, čo bolo o 126-tisíc starobných penzií viac ako v júni 2013. Vyplýva to zo štatistík Sociálnej poisťovne.

V apríli tohto roka starobná penzia tvorila v priemere 578 eur, pričom v júni 2013 to bolo necelých 390 eur. Za rovnaké obdobie stúpli aj priemerné mesačné výdavky Sociálnej poisťovne na vyplácanie dôchodkov. Kým v roku 2013 poisťovňa na všetky druhy penzií vynaložila mesačne 483 miliónov eur, v tomto roku je to 790 miliónov eur. Vzhľadom na nárast zárobkov pracujúcich ľudí však vzrástol aj objem sociálnych odvodov, ktorý Sociálna poisťovňa vybrala od ekonomicky aktívnych osôb. Za január až apríl tohto roka išlo v priemere o 765 miliónov eur mesačne, za január až jún 2013 to bolo v priemere 415 miliónov eur mesačne.