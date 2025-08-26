Vážnemu materiálnemu a sociálnemu nedostatku čelilo na Slovensku v roku 2024 takmer osem percent mladých ľudí vo veku 15 až 29 rokov. Je to o celé dva percentuálne body viac než priemer Európskej únie. V Únii síce nájdeme štyri krajiny, kde je tento podiel vyšší, pričom jednou z nich je Maďarsko, no napríklad v Česku a v Poľsku, teda v krajinách, s ktorými sa radi porovnávame, je situácia výrazne priaznivejšia. Nasvedčujú tomu údaje Eurostatu.
Slovensko je teda konečne v niečom nadpriemerné, hoci v tomto prípade určite nechcene. Nezanedbateľný podiel mladých ľudí si nemôže dovoliť týždňovú dovolenku, či dokonca mäso raz za dva dni. Otázkou zostáva, čo situáciu slovenských mladých zhoršuje.
Ďaleko za Českom
Iná štatistika, ktorá zahŕňa aj menej závažné formy materiálneho a sociálneho znevýhodnenia, ukazuje o niečo vyššie hodnoty. Podiel mladých Slovákov čeliacich takejto situácii dosahuje 13,3 percenta. Pri pohľade na celú populáciu staršiu ako 18 rokov je podiel osôb vystavených deprivácii 12,2 percenta. V oboch prípadoch ide o vyššie hodnoty než je priemer Európskej únie. Eurostat sa v tejto analýze sústredí na 13 indikátorov, na základe ktorých meria výskyt vynúteného nedostatku niektorej zo sledovaných položiek. Patrí k nim napríklad schopnosť čeliť neočakávaným výdavkom, dovoliť si jeden týždňový dovolenkový pobyt mimo domova či mäso alebo jeho vegetariánsky ekvivalent aspoň raz za dva dni. Nedostatok nastáva vtedy, ak ľudia nemajú prístup k určitému počtu položiek.
„Pokiaľ ide o jednu týždňovú dovolenku ročne mimo domova, v celej slovenskej populácii bez rozdielu veku bolo v roku 2024 až 33,4 percenta osôb, ktoré si ju nemohli dovoliť,“ upozornil vedúci výskumného tímu Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) Daniel Gerbery. Priemer EÚ bol necelých 28 percent, pričom napríklad v Česku nemalo na dovolenku len 18,5 percenta osôb.
Podobne negatívne sú aj ďalšie ukazovatele. Takmer 28,2 percenta Slovákov žilo v domácnostiach, ktoré nedokázali uhradiť neočakávané výdavky. V Česku to bolo len 19,2 percenta obyvateľov a priemer EÚ dosiahol 30 percent. Okrem toho vyše 17 percent slovenskej populácie si vlani nemohlo dovoliť mäsité jedlo alebo jeho vegetariánsky ekvivalent ani raz za dva dni. V Česku sa s týmto problémom muselo vyrovnať len vyše šesť percent populácie, v celej EÚ osem a pol percenta.
