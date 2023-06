Slovensko stále hľadá model podpory nájomného bývania, na rozdiel od susedného Rakúska. Schémy dotovaného bývania existujú vo Viedni, a vlastne v celom Rakúsku už vyše 70 rokov. Rakúsky expert na bytovú výstavbu Robert Korab pred dvoma rokmi v rozhovore pre TREND uviedol, že vo Viedni sa nachádza okolo milióna bytov, z toho samotné mesto vlastní asi štvrtinu. Sociálne nájomné bývanie teda v rakúskej metropole nie je určené len sociálne slabším rodinám.

Spravovanie mestského nájomného bývania si vo Viedni pochvaľujú aj nájomcovia. Podľa jednej z tamojších obyvateliek, na získanie nájomného mestského bytu treba splniť tri podmienky. Ako uvádza portál Hospodárskych novín, záujemca musí mať minimálne 17 rokov, takisto musí mať v Rakúsku trvalý alebo prechodný pobyt aspoň na dva roky a disponovať určitou výškou mesačného príjmu podľa typu bytu, ktorý si chce prenajať. Nájomné bývanie vo viedenskej metropole reguluje viedenský stavebný zákon, ktorý ohraničil mesačnú sumu nájomného na 4,97 eura za štvorcový meter.

Ako ďalej informuje portál HN, od roku 2019 do mája tohto roku v rakúskej metropole dokončili a odovzdali osem nových projektov s vyše tisíckou bytov. Pri najmenšej rozlohe 33 štvorcových metrov v jednom z nových domov tak nájomné predstavuje164 eur. Nie sú v tom však zarátané energie. Za byt s podobnou výmerou si v Bratislave sa podľa realitných portálov platí okolo 500 eur.

Viedeň teraz prichádza s ďalšími úľavami. V septembri nájomcom poskytne príspevok na platenie nájmu. Ten sa bude týkať všetkých obyvateľov mestských bytov, pričom výška bonusu bude predstavovať polovicu čistého mesačného nájmu. Celkovo tak bude pre obyvateľov 220-tisíc mestských bytov vyhradených 55 miliónov eur. Záchranné koleso dostanú aj ľudia ktorým sa nájomné zvýšilo nielen v priebehu tohto, ale aj minulého roka. Tí dostanú koncom roka stupňovitý bonus, ktorého výška závisí od skutočného zvýšenia.

Nelichotivý stav na Slovensku

Slovenské hlavné mesto má aktuálne rozpracované projekty na výstavbu zhruba 400 bytov. „Vo vlastnej výstavbe by sme chceli udržať tempo zhruba sto bytov ročne. Spoločne s ďalšími nástrojmi na rozvoj bytového fondu by sme chceli mať do roku 2030 v správe zhruba 2 400 nájomných jednotiek,“ povedala hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková pre HN. V rámci mestského nájomného bývania prechádza obnovou starší mestský bytový fond, pracuje sa na výstavbe nových mestských bytov.

„Zástupcovia magistrátu, ktorí sa venujú rozvoju nájomného bývania, pravidelne komunikujú s predstaviteľmi štátu, no nie s konkrétnymi politickými stranami. Iniciovali sme návrh novely zákona o štátom podporovanom nájomnom bývaní, ktorá by umožňovala samosprávam zapojiť sa do tohto systému,“ približuje ďalej Schmucková. Tie by sa mohli zapojiť napríklad vložením pozemkov alebo stať sa súčasťou spoločnosti, ktorá bude takéto projekty rozvíjať.