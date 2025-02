Slovensko rýchlo starne, a preto potrebuje ďalšie dôchodkové reformy, pomôcť by mohol aj silnejší kapitalizačný pilier. Migrácia pomohla dôchodkovým systémom v Európe len čiastočne, keďže stále je čoraz väčšia potreba zamestnávať starších ľudí a na čiastočný úväzok, vyplýva z globálnej správy o dôchodkoch v roku 2025 poisťovne Allianz, ktorá analyzovala 71 dôchodkových systémov sveta.

Nedávno prijaté reformy na Slovensku, najmä prepojenie dôchodkového veku s očakávanou dĺžkou života, zlepšili hodnotenie dôchodkového systému Allianz, najmä v pilieri udržateľnosti, ktorý aktuálne dosahuje úctyhodných 3,4. So skóre 3,5 sa slovenský dôchodkový systém nachádza približne v strede rebríčka, na 27-mom mieste. V roku 2015 poisťovňa v rovnakom rebríčku figurovala na 36-tom mieste.

V prípade demografickej perspektívy však Slovensko zaostáva. Kým v roku 1978 sa narodilo v krajine 100-tisíc detí, tak v roku 2023 to bolo 49-tisíc. Na druhej strane očakávaná dĺžka života v krajine, ktorá je aktuálne na úrovni 78 rokov, by sa mala do konca tohto roka zvýšiť takmer na 83 rokov.

Problémom je aj nedostatok pracovných príležitostí pre starších ľudí, keďže na Slovensku je zamestnaných len sedem percent mužov vo veku 65 rokov, kým napríklad v Japonsku je to až 35 percent. Pre nízke súkromné úspory a štedré dôchodky podľa poisťovne neexistuje iná cesta ako udržateľné rozšírenie plne financovaných pracovných a súkromných pilierov.

Predseda predstavenstva Allianz Miroslav Kotov uviedol, že z výsledkov rebríčka je jasne vidieť, že najlepšie hodnotené systémy sú postavené na silnom kapitalizačnom pilieri, ktorý dokáže znižovať demografické dosahy. Úloha prvého piliera v týchto schémach je poskytnúť dôchodcom základný príjem.

Migrácia pracovnému trhu a sociálnym systémom v Európe pomohla, no v budúcnosti sa už na ňu nebude dať spoľahnúť, pretože v mnohých krajinách je čoraz menej kandidátov ochotných migrovať za zamestnaním. Podľa poisťovne bude kľúčové využiť existujúci potenciál, čo sa týka najmä zamestnávania žien na čiastočný úväzok, ktoré potrebujú odbremeniť od starostlivosti o deti, a starších zamestnancov čeliacim diskriminácii na pracovisku z dôvodu veku. Dôchodkové úspory by mali byť investované ziskovo do budúceho rastu a inovácií.