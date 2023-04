Slovenská republika po prvý raz hostila medzinárodnú konferenciu veliteľov Síl pre špeciálne operácie (SŠO) členských krajín NATO. Konala sa od 4. do 6. apríla v Šamoríne. V piatok o tom informoval hovorca SŠO Ozbrojených síl SR Mário Pažický.

Konferencia krátko po výročí

Veliteľ slovenských SŠO Jaroslav Krám podotkol, že je veľkou cťou, že Slovensko môže historicky po prvýkrát hostiť konferenciu, na ktorej sa stretávajú všetci velitelia SŠO členských krajín NATO a naši ďalší partneri, a to obzvlášť v čase, keď iba minulý týždeň SR oslávila 19. výročie vstupu do Aliancie. „Dôležitosť spoločných výcvikov, vzájomného vzdelávania, no predovšetkým vytvorenie priam až priateľských väzieb so spojencami je kľúčové, zabezpečuje nám totiž neustále zvyšovanie našej operačnej pripravenosti,“ skonštatoval Krám.

„Na konferencii sa zúčastňujú významní predstavitelia SŠO členských krajín NATO i partnerských krajín, medzi najvýznamnejších účastníkov patril veliteľ Veliteľstva špeciálnych operácií NATO (NSHQ) Antonio M. Fletcher a veliteľ Veliteľstva špeciálnych operácií USA v Európe Steven G. Edwards. Tí všetci v prítomnosti významných partnerov NSHQ,“ ozrejmil Pažický.

Ukážka spôsobilosti jednotiek

Súčasťou programu konferencie bola i prezentácia vybraných spôsobilostí SŠO. Hlavným námetom dynamickej ukážky bolo po dôkladnom zbere informácií eliminovať nepriateľskú aktivitu protivníka, ktorý sa vydával za obsluhujúci lodný personál. „Podľa zistených informácií bol nepriateľ ozbrojený strelnou i takzvanou chladnou zbraňou a pripravený uškodiť alebo zlikvidovať prítomných vysokých predstaviteľov. Týmto sa stal cieľom s vysokou prioritou,“ priblížil Pažický.

Na zastavenie pohybujúcej sa lode, na ktorej palube sa nachádzal objekt určený k eliminácii, bola podľa neho využitá sila vojenského vrtuľníka a varovné výstrely. „Infiltráciu operátori zo SŠO, konkrétne zo žilinského 5. pluku špeciálneho určenia, realizovali člnmi po vodnej hladine i vzdušnou cestou spustením sa po hrubom lane z vrtuľníka UH-60M Black Hawk slovenských vzdušných síl. Rýchle obsadenie lode, prevzatie kontroly nad prostredím a chirurgicky presný úder malo za následok úspešné odzbrojenie a zneškodnenie nepriateľa,“ dodal.