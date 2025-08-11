Integračná politika je nevyhnutná pre doplnenie počtu sestier, inak hrozí kolaps, tvrdí Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). Vzhľadom na kritickú situáciu, ktorá sa má v nasledujúcich rokoch prehlbovať, navrhuje zriadiť poradný orgán pre integráciu zahraničných zdravotníckych pracovníkov na úrovni vlády alebo ministerstva zdravotníctva.
Nevyhnutná je „intenzívna spolupráca“ kľúčových aktérov – rezortov zdravotníctva a školstva, profesijných komôr či stredných zdravotníckych škôl s cieľom vytvoriť udržateľný model integrácie. „Poradný orgán by koordinoval aktivity a pripravoval politiky na riešenie súčasných a budúcich výziev v oblasti zdravotníckeho personálu,“ ozrejmila SKSaPA.
Komora spresnila, že v registri eviduje iba 44 sestier z tretích krajín a celkovo 200 zo zahraničia, čo predstavuje 0,6-percentný podiel. Navyše, od začiatku vojny na Ukrajine nebola do ich registra zapísaná žiadna sestra z Ukrajiny. SKSaPA podotkla, že mnohí ukrajinskí zdravotníci v súčasnosti pracujú mimo odboru. „Cielený program im má umožniť návrat cez jazykovú prípravu, monitoring a adaptačnú podporu,“ vysvetlila.
Medzi ďalšie opatrenia patrí napríklad úprava systému uznávania vzdelania zo zahraničia zavedením flexibilných kompenzačných mechanizmov, aby si uchádzači mohli rýchlo doplniť kvalifikáciu na úroveň minimálne diplomovanej sestry.