Výroba moderných batérií by na Slovensku, kde je už päť výrobcov automobilov, mala určite existovať. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec, ktorý sa v mene Slovenska zúčastnil v stredu v Bruseli na 7. zasadnutí na vysokej úrovni Európskej aliancie pre batérie.

Budúcnosť európskeho batériového trhu

Hlavnou témou podujatia, ktorému predsedal podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, bolo hľadanie spôsobov, ako posilniť globálnu konkurencieschopnosť európskeho priemyslu batérií.

To potvrdil aj Švec, ktorý povedal, že išlo o diskusie, ako by sa Európa mala stavať k tejto oblasti hlavne vo svetle nového amerického protiinflačného zákona, ktorý podporuje masívne investície do zelených technológií, a teda aj do batérií.

„Treba diskutovať o tom, ako vytvoriť to prostredie tak, aby výroba batérií v Európe mala svoje miesto, aby bola motorom inovácií a aby sme boli konkurencieschopní,“ vysvetlil Švec.

Slovensko by nemalo stáť bokom

Podľa jeho slov pre Slovensko ide o dôležitú oblasť, už aj preto, lebo čoskoro na našom území pribudne piata veľká automobilka.

„Pre nás je to silná a dôležitá téma a zvažovanie, či umiestnime investície na výrobu batérií, je veľmi aktuálne. Nehovorím v tejto chvíli, aké je naše rozhodnutie, máme viacero ponúk na potenciálne investície do výroby batérií. Sami zvažujeme rôzne okolnosti s tým spojené, napríklad vysoká spotreba elektrickej energie a vysoká spotreba vody, keďže výroba batérií je chemický proces. Musíme brať do úvahy všetky kritériá tak, aby sme urobili dobré rozhodnutie,“ opísal situáciu Švec.

Zároveň však zdôraznil, že je celkom logické, že na Slovensku by výrobca batérií mal mať svoje miesto.

Slovenský eurokomisár, ktorý sa v exekutíve EÚ považuje za „krstného otca“ Európskej aliancie pre batérie, sa snaží, aby Slovensko nezostalo bokom pri rozvoji priemyslu, ktorý bude mať v blízkej budúcnosti multimiliardový obrat a ktorý by mal viesť k vybudovaniu okolo 30 gigafabrík v Európe. V stredu počas podujatia v Bruseli Šefčovič upozornil, že v roku 2022 celkové investície do ekosystému batérií v EÚ presiahli 180 miliárd eur, pričom sa to týkalo vyše 160 priemyselných projektov v rámci celého hodnotového reťazca batérií.