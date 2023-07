Krádeže, vlámanie či iné formy násilnej trestnej činnosti nie sú vylúčené ani počas dovoleniek. Ak si turisti chcú vybrať skutočne bezpečnú krajinu, mali by zavítať na Slovensko. V najnovšej štúdii bezpečnostných expertov zo spoločnosti ADT skončilo na neuveriteľnom druhom mieste hneď za Japonskom.



Výskumníci sa zamerali na index kriminality, počet vlámaní, počet policajtov aj percento ľudí, ktorí sa obávajú, že budú počas dovolenky prepadnutí alebo okradnutí. Najbezpečnejšou dovolenkovou destináciou na svete so skóre bezpečnosti 7,51 sa stalo Japonsko. Menej ako 20 percent ľudí vyjadrilo obavy z prepadnutia alebo okradnutia a index kriminality je len 22,2.



Na druhom mieste so skóre 7,46 skončilo Slovensko. Menej ako štvrtina ľudí sa bojí prepadnutia alebo okradnutia; miera vrážd u nás je len 1,1 na 100-tisíc ľudí. Tretí skončil Cyprus s bezpečnostným skóre 7,39. Krajina má 609,3 policajtov a index kriminality 31,3.

Štúdia sa zamerala aj na najnebezpečnejšie dovolenkové destinácie sveta. Najhoršie na to je Juhoafrická republika so skóre bezpečnosti iba 0,81. Až 77 percent ľudí uviedlo, že sa obávajú prepadnutia a okradnutia, kriminalita tam dosahuje úroveň 76,9.



Nasledujú Spojené štáty s celkovým skóre 2,17 a Švédsko s 2,05. Najvyššiu mieru vlámaní vôbec má Austrália s 1 530 trestnými činmi na 100-tisíc obyvateľov.