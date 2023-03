Ministerstvo hospodárstva nestihlo poslať Európskej komisii k 15. marcu správu o pokroku v plnení svojho národného energetického plánu, informuje Euractiv. Slovensko však nie je výnimkou. Do spomínaného termínu to stihli iba Fínsko a Holandsko. Neskôr, konkrétne do 27. 3. 2023, dodalo správy len 15 štátov.

Dáta budú doplnené čo najskôr

Členské štáty majú predložiť aktualizované návrhy národných energetických a klimatických plánov (National Energy and Climate Plan – NECP) na roky 2021 až 2030 v júni. Do 15. marca však mali poslať správy o pokroku, ktoré mali obsahovať informácie o tom, do akej miery sa im darí napĺňať svoje klimatické ciele.

Rezort hospodárstva marcový termín nestihol. Dôvodom má byť komplexnosť podávania dvojročných správ, aj technické problémy pri nahrávaní údajov do nových informačných systémov.

Tlačový odbor ministerstva pre portál Euractiv objasnil, že Európsku komisiu o predpokladanom omeškaní vopred informovali.

„Zatiaľ chýbajúce dáta budú doplnené čo najskôr,“ dodal tlačový odbor.

Požadovaným smerom ide iba vodná energia

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) plnenie národného plánu v oblasti obnoviteľných zdrojov analyzovala.

Zo Správy o stave obnoviteľných zdrojov na Slovensku vychádza, že z piatich analyzovaných druhov obnoviteľných zdrojov energie sa drží požadovaného smeru iba vodná energia.

A čo projekty využívania veternej a geotermálnej energie na výrobu elektriny na Slovensku? Tie podľa SAPI u nás prakticky neexistujú.