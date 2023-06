Lietadlo spoločnosti Enter Air na ceste z Poľska do Turecka vstúpilo na niekoľko minút do ukrajinského vzdušného priestoru.

Incident nastal v piatok popoludní. Civilný let spoločnosti Enter Air z Poznane do tureckej Antalye vstúpil do vzdušného priestoru Ukrajiny, približne o 20 kilometrov.

„Lietadlo prechádzalo ponad búrku a slovenská letová kontrola ho nasmerovala na túto trasu. Všetko prebehlo v súlade s bezpečnostnými postupmi,“ uviedla letecká spoločnosť.

Poľský úrad civilného letectva incident potvrdil s tým, že piloti boli v kontakte so slovenskými dispečermi leteckej dopravy, keďže na trase lietadla bol búrkový front.

Incident bude podrobne vyšetrovať poľský Úrad civilného letectva a Štátna komisia pre vyšetrovanie leteckých incidentov.