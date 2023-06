Pri využívaní eurofondov z programového obdobia 2014 až 2020 by mohlo prepadnúť približne osemsto miliónov eur. Premiér Ľudovít Ódor to pripustil po stredajšom rokovaní vlády, ktorá rokovala aj o stave čerpania prostriedkov Európskej únie. Podpredsedníčka vlády pre Plán obnovy a odolnosti a eurofondy Lívia Vašáková potvrdila, že vzhľadom na doterajšiu úroveň čerpania v spomínanom programovom období asi už nie je reálne využitie všetkých finančných prostriedkov.

„Zatiaľ mne osobne vychádza reálne riziko prepadnutia peňazí niekde na úrovni osemsto miliónov eur. Za to by sa dalo kúpiť veľmi veľa vecí na Slovensku,“ povedal Ódor. To podľa neho zhruba korešponduje s tým, koľko percent z celkového balíka eurozdrojov prepadlo v predchádzajúcom programovom období.

„To nie je prognóza, ale konštatovanie stavu, že keby sme nerobili nič iné, len čakali ako to dopadne, tak asi by sme hovorili o takomto čísle,“ podotkol premiér s tým, že opatrenia proti prepadnutiu eurofondov môžu uvedenú sumu ešte znížiť.

Vašáková označila za nepravdivé informácie o hrozbe prepadnutia miliárd eur z eurofondov.

„Zároveň treba povedať aj to, že asi nie je reálne, aby sme dočerpali celú alokáciu. Keď sa pozeráme analyticky na jednotlivé operačné programy a prioritné osi, vidíme problémy hlavne pri čerpaní veľkých investičných operačných programoch - Integrovaná infraštruktúra, Kvalita životného prostredia, Integrovaný regionálny operačný program,“ upozornila vicepremiérka.

Podľa nej niektoré oblasti sú nastavené tak, že už nie je možné všetko zachrániť. Pripomenula, že ostáva vyčerpať viac ako štyri miliardy eur zo 14,5 miliardy eur, teda skoro 30 percent z alokácie.