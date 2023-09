Slovensko navrhlo riešenie prepravy lacného obilia z Ukrajiny. Podľa povereného ministra dopravy Pavla Lančariča to umožní zrovnoprávniť jednotlivé národné trhy v Európskej únii a rýchly prietok ukrajinského obilia tam, kam patrí, teda najmä do Afriky. Myslí si, že návrh, ktorý predstavil, je administratívne a právne zvládnuteľný pre inštitúcie ako Európska komisia či Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Minister je presvedčený, že aj banky budú mať záujem o to, aby sa mohli podieľať na financovaní prepravy obilia. Návrh prezentoval zástupcom Európskej komisie a členských krajín susediacich s Ukrajinou.

„Táto schéma sa snaží pokryť všetky problémy. Teraz ešte stále platí zákaz dovozu ukrajinského obilia na trhy Európskej únie, vyprší 15. septembra,“ povedal Lančarič. Európska komisia podľa neho nemá veľkú vôľu tento zákaz predlžovať. „Ak necháme úplne voľný priechod celej veci, tak obilie bude smerovať do najbližších miest za hranicou a je schopné rozvrátiť potravinové trhy susediacich krajín,“ tvrdí minister.

Lančarič uviedol, že jeho návrh sa snaží rozdeliť celú operáciu s prepravou ukrajinského obilia na niekoľko krokov. Po preprave na hranice so štátmi EÚ by podľa neho malo byť dočasne nepredajné, mohla by ho odkúpiť Európska komisia, FAO alebo iný subjekt. Obilie by prepravcovia priviezli do juhoeurópskych prístavov a dostali by za to peniaze. „Napríklad, Európska komisia zriadi pracoviská na hraničných železničných uzloch, ktoré má Ukrajina so susednými štátmi EÚ. Na tom mieste zapečatí vagóny a vydá garanciu ukrajinskému exportérovi, že mu bude zaplatená príslušná cena za tonu obilia,“ priblížil schému minister dopravy.

Sprostredkovateľská organizácia by podľa Lančariča mohla obilie ďalej predať komukoľvek, kto príde s neodvolateľným akreditívom od dohodnutej banky. „Zoznam bánk by mal byť dostatočne veľký, aby boli prístupné ktorémukoľvek importérovi z Afriky, ale aj z Európy alebo iných krajín, ale aj dostatočne krátky na to, aby išlo o stopercentne overené a bonitné banky,“ povedal minister. Ako dodal, dovozca by si mohol zobrať obilie, peniaze by zaplatil sprostredkovateľskej organizácii, napríklad Európskej komisii, a tá následne vyplatí podľa vopred vydanej garancie ukrajinského exportéra.