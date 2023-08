Spoločnosti na Slovensku sa pri zaobstarávaní áut do svojich vozových parkov najčastejšie rozhodnú pre priamy nákup, a to v 41 percentách. Operatívny lízing využíva 33 percent firiem, ďalších približne 15 percent spoločností financuje svoj vozový park cez finančný lízing a 11 percent využíva úvery na vozidlá. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Arval Slovakia, do ktorého sa zapojilo 250 firiem na Slovensku.

Firmy v Európe využívajú v priemere prvé tri možnosti financovania vozidiel približne rovnako ako na Slovensku. Priamy nákup áut si v Európe vyberá 30 percent, 29 percent spoločností sa rozhoduje pre operatívny lízing a rovnako ďalších 29 percent firiem využíva finančný lízing. Približne deväť percent firiem financuje vozový park cez úver.

„V nasledujúcich troch rokoch pritom plánuje zaviesť alebo zvýšiť využívanie operatívneho lízingu 18 percent firiem na Slovensku,“ uviedol generálny riaditeľ Arval Slovakia Marian Burian s tým, že v rámci Európy má takýto zámer 34 percent spoločností.

Z prieskumu tiež vyplýva, že slovenské spoločnosti veria v úspech svojich vozových parkov. Deväť z desiatich firiem verí, že ich vozový park zostane v nasledujúcich troch rokoch stabilný alebo sa rozrastie. Najčastejším dôvodom, a to v 54 percentách, na očakávanie rastu vozového parku je skutočnosť, že spoločnosť rastie alebo vyvíja novú aktivitu, ktorá si vyžaduje firemné vozidlá. „Pre 51 percentách spoločností sú to dôvody, ktoré súvisia s ľudskými zdrojmi. Napríklad ide o nábor nových talentov či zámer udržať si zamestnancov,“ priblížila spoločnosť Arval.

Slovenské spoločnosti v porovnaní s európskym priemerom majú dlhší životný cyklus vozidiel. Na Slovensku je priemerná dĺžka vlastníctva vozového parku 6,7 roka, v Európe je to 5,6 roka. Zvýšenie možnosti práce z domu nemalo podľa Arvalu zásadný vplyv na mobilitu.