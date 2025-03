Opatrný začiatok roka domáceho stavebníctva môže čoskoro vystriedať silnejší rast. Analytik Tomáš Boháček predpokladá, že k oživeniu stavebnej produkcie by mohlo prísť koncom jari.

Úvod roka v stavebníctve

„Domáca produkcia by mala na začiatku roka ostať utlmená, predovšetkým pre vyššie ceny vstupov. Očakávame ale, že zvrat môže prísť ešte koncom jari. Výstavba infraštruktúrnych projektov, podpora štátnych bytov a nízka ponuka na trhu budú faktory podporujúce zvýšenie aktivity aj na domácom trhu o približne desať percent. Pozitívom pre stavebný sektor, ako aj produkciu, bude nový stavebný zákon – tam sa ale plných efektov dočkáme najskôr v jeseni a najmä v budúcom roku,“ uviedol Boháček.

Podľa analytika Ľubomíra Koršňáka rast stavebníctva v januári ovplyvňovala okrem domácej výstavby aj stavebná produkcia tuzemských firiem v zahraničí. Vplyv malo aj počasie. „Januárové čísla stavebníctva síce vyznievajú neutrálne až relatívne pozitívne, treba k nim ale pristupovať opatrne. O aktuálnej kondícii stavebníctva viac napovedia až prvé jarné čísla, keď sa skončí sezónny útlm časti stavebných aktivít,“ uviedol Koršňák.

Impulzy v odvetví

Pripomenul, že stavebníctvo v úvode roka ťažilo predovšetkým zo silného rastu stavebnej produkcie tuzemských firiem v zahraničí. Ich produkcia sa medziročne zvýšila o 83 percent. Mierne rástla aj domáca stavebná produkcia, aj keď výrazne pomalším tempom ako aktivita v zahraničí. Domáce stavebníctvo profitovalo najmä z rastu výstavby bytov, ktorý sa zrýchlil z 12,9 na 15,4 percenta.

Podľa analytika bude stavebníctvo v najbližších mesiacoch pravdepodobne čeliť stagnujúcemu alebo iba ľahko sa zotavujúcemu dopytu. „Výstavbu budov budú minimálne v prvej polovici roka brzdiť síce už klesajúce, ale stále relatívne vysoké úroky i nízka investičná aktivita, a to aj napriek tomu, že trh s bývaním už dno našiel. Jeho zotavenie ale bude iba pozvoľné a k úrovniam spred energetickej či inflačnej krízy sa ani zďaleka nepriblíži,“ uviedol Koršňák.

V závere roka by mohol bytovú výstavbu podporiť nový stavebný zákon, ktorý vstúpi do platnosti v apríli. „Silu tohto efektu by nám mohli naznačiť už jarné stavebné povolenia, respektíve rýchlosť a rozsah, s akými sa odrazia od dna. Obmedzovať aktivitu v nebytovej výstavbe bude predovšetkým konsolidácia, ktorej náklady bude z veľkej časti znášať podnikový sektor,“ dodal.