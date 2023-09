Slovenské obce a mestá by v budúcnosti mohli byť energeticky sebestačné. Taký je aspoň cieľ, ktorý by malo pomôcť naplniť memorandum podpísané Združením miest a obcí Slovenska a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Obe inštitúcie plánujú spolupracovať v oblasti rozvoja udržateľnej energetiky a dekarbonizačného procesu v regiónoch.

Ako na tlačovej besede priblížil predseda ZMOS Jozef Božik, vďaka memorandu chcú v regiónoch vytvoriť také podmienky, aby v budúcnosti boli energeticky sebestačné.

„Aby vďaka zdrojom z Európskej únie prostredníctvom usmernenia a poradenstva jednotlivých centier, ktoré vzniknú na území regiónov, sme vedeli našim starostom a primátorom vytvoriť v spolupráci s inovačnou agentúrou taký servis, ktorý im umožní, aby sa zapájali do výziev, aby boli sebestačnejšie a neboli viazané na celosvetové výkyvy cien energií," zhrnul.

Božik doplnil, že bude alokovaných 125 miliónov eur z celkového balíka viac ako 900 miliónov eur. Tie by sa mali čo najefektívnejšie použiť na refundáciu nákladov súvisiacich so zabezpečovaním technológií, ktoré by mali zvýšiť energetickú sebestačnosť obcí a miest.

„Pevne verím, že vďaka tomuto memorandu ZMOS a agentúra urobia všetko preto, aby spoločne dosiahli stav, keď viac ako 900 miliónov eur bude použitých na to, aby obce a mestá boli energeticky sebestačnejšie," uzavrel.

Generálny riaditeľ agentúry Stanislav Jurikovič upresnil, že celkovo vznikne osem krajských energetických centier a 23 regionálnych centier udržateľnej energetiky, pričom ich hlavnou úlohou bude zabezpečiť v jednotlivých regiónoch odborné kapacity.

„Cieľom centier je mapovanie potenciálu využitia nielen obnoviteľných zdrojov energie, ale samozrejme zabezpečiť aj podporu pri tvorbe budúcich projektov v týchto regiónoch," zhodnotil.