Slovenské elektrárne (SE) zvýšili na 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce výkon na úroveň 75 percent nominálneho výkonu. Stalo sa tak po ukončení všetkých skúšok na výkonovej hladine do 55 percent nominálneho výkonu, informovala o tom hovorkyňa SE Oľga Baková. V etape energetického spúšťania dodal tento blok do polovice júla do siete približne pol milióna megawatthodín (MWh) elektriny, čo zodpovedá ročnej spotrebe 200-tisíc domácností.

„Posun na 75-percentnú výkonovú hladinu je pre nás zadosťučinením za úsilie všetkých kolegov a dodávateľov, ktoré sme investovali do elektrárne od zavezenia prvej palivovej kazety. Je to nesmierne náročné, ale aj technicky zaujímavé. Jednotlivé etapy fyzikálneho a teraz energetického spúšťania nás obohatili o nové skúsenosti. Pomôžu nám nielen pri spúšťaní tretieho, ale neskôr aj štvrtého bloku," uviedol riaditeľ AE Mochovce Martin Mráz.

Po ukončení testov na výkone do 75 percent musí blok absolvovať ďalšie testy na výkone 90 percent a 100 percent. Úplnú funkčnosť tretieho bloku a dosiahnutie projektových parametrov potvrdí úspešný 144-hodinový preukazný chod na stopercentnom, 471-megawattovom výkone, ktorým sa ukončí etapa energetického spúšťania. Dosiahnutie tohto míľnika predpokladajú SE v septembri alebo v októbri.

Nový jadrový blok v Mochovciach bude mať inštalovaný výkon 471 megawattov, čo pokryje približne 13 percent z celkovej spotreby elektriny na Slovensku. Z pohľadu výroby elektriny by sa tak krajina už tento rok mala stať energeticky sebestačnou. Životnosť nového bloku je plánovaná na minimálne 60 rokov.