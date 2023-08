V poslednej dekáde pribudlo množstvo nových regulácii v slovenskej liekovej politike. Regulácia spôsobila na prvý pohľad pozitívnu vec, a to, že lieky sú na Slovensku jedny z najlacnejších v celej Európskej únii (EÚ). V krízových situáciách však identická regulácia spôsobuje, že Slovensko patrí ku krajinám so zvýšenou nedostupnosťou liekov.

Podľa Asociácia pre generické a biosimilárne lieky (GENAS) Slovensko do budúcna čakajú značné riziká pri zabezpečení dostatku liekov pre slovenských pacientov. Hovoríme predovšetkým o celoeurópskom fenoméne starnúcej populácie. Medicína napreduje míľovými krokmi a dnes nové metódy dokážu pacientov diagnostikovať skôr ako pred rokmi. Zdravotníctvo bude trápiť aj zvyšujúci sa počet chronický chorých pacientov, ktorí trpia civilizačnými chorobami.

Ako uviedla Terézia Szádocká z ogranizácie GENES ,,celosvetové výzvy ako pandémia covidu-19, vojna na Ukrajine a s tým spojená narastajúca inflácia s pretrvávajúcou energetickou krízou vytvárajú zložitú situáciu pre zabezpečovanie dostupnosti liekov v celej Európe, ale hlavne v krajinách strednej a východnej Európy“.

Nedostatok odôvodňujú konšpiračné teórie

V éteri sa v súvislosti s nedostatkom niektorých špecifických liekov objavujú konšpiračné teórie, ktoré sú mýtmi. Ako uviedol prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ ,,v súvislosti s nastavovaním cien na správne hodnoty sa objavila aj fáma o tom, že z dôsledku nízkych cien liekov na Slovensku hrozí ich nedostatok, pretože tieto lieky by mali byť určené na reexport do zahraničia“.

O. Sukeľ vysvetľuje, že ide o mýtus. Tento kauzálny stav nepreukázala žiadna relevantná inštitúcia a dôvody nedostatku niektorých liekov treba hľadať inde. „Ak by sme čisto teoreticky pripustili, že tento scenár je možný, krajiny s najnižšími cenami liekov by na trhu nemali dostupné žiadne lieky, pretože podľa konšpiračných teórií ich vyviezli do iných krajín s vyššími cenami ,“ vysvetľuje O. Sukeľ.

Chýbajú špecifické lieky