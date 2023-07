Štátna spoločnosť Slovenská pošta, a. s., pokračuje v rozsiahlej modernizácii vlastného vozidlového parku. Počas tohtoročného leta zaradí do prevádzky 37 nových nákladných elektromobilov do 3,5 tony. Získala ich za 1,8 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Slovenská pošta informovala, že celkom obstarala 118 dodávkových vozidiel do 3,5 tony a postupne po dodaní ich nasadí do prevádzky na celom Slovensku.

Poštári nakúpia tieto automobily za celkovú sumu viac ako 4,8 milióna eur bez DPH od firiem Final - CD Bratislava, spol. s r.o., a Auto - Impex, spol. s r.o. Uzavreli s nimi štyri zmluvy na základe verejného obstarávania na obnovu vozidlového parku automobilov na prepravu tovaru. Vyplýva to z informácií v Centrálnom registri zmlúv a vo Vestníku verejného obstarávania.