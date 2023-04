Dovoz hydinového mäsa z Poľska do Česka sa v marci oproti februáru zvýšil o 46 percent na 5,63 milióna kilogramov. Zo Slovenska sa doviezlo o 96 percent viac hydiny, 1,15 milióna kilogramov. Upozornila na to Agrárna komora ČR, ktorá vychádza z dát Štátnej veterinárnej správy. Podľa predsedníčky Českomoravskej hydinárskej únie Gabriely Dlouhé sa špekuluje o tom, že do Česka sa dostáva mäso aj vajcia z neschválených prevádzok alebo neoznačené produkty z Ukrajiny, ktoré sa prebaľujú v Poľsku alebo na Slovensku.

Podľa G. Dlouhej môže byť prebaľovaním produktov klamaný spotrebiteľ. „Takzvaný ovál so skratkou krajiny členského štátu EÚ totiž neznamená pôvod. Tieto dodávky z Ukrajiny potom končia predovšetkým v gastronómii, predovšetkým v školských jedálňach, nemocniciach, domovoch dôchodcov či iných sociálnych zariadeniach,“ uviedla.

Z Poľska sa doviezlo o 1,7 milióna kilogramov hydinového mäsa viac ako vo februári, zo Slovenska je to takmer dvojnásobok. G. Dlhá uviedla, že mäso a vajcia z Ukrajiny by malo na európsky trh smerovať iba z poľnohospodárskych prevádzok, ktoré schváli Európska komisia.

Prioritou bezpečnosť spotrebiteľa

„Špekuluje sa však, že do Európy sa dovážajú vajcia a hydinové mäso aj z neschválených prevádzok alebo neoznačené produkty. Je pochopiteľné, že vo vojnou zmietanej krajine môže dochádzať k pochybeniam miestnych kontrolných orgánov. Súcítime s ukrajinskými poľnohospodármi, ktorí sa nachádzajú v neľahkej situácii, ale našou prioritou musí byť predovšetkým bezpečnosť spotrebiteľa,“ doplnila predsedníčka. Agrárna komora aj hydinárska únia už skôr upozorňovali na to, že poľnohospodári v EÚ musia spĺňať prísnejšie pravidlá, ako platia na Ukrajine.

G. Dlouhá tiež poznamenala, že českí poľnohospodári musia pre zlepšovanie napríklad pohodlia zvierat, kvality kŕmnych zmesí alebo ochrane pred nákazami do svojich chovov investovať. Výkupnú cenu však znižuje práve konkurencia lacnej produkcie z Ukrajiny.

„Zvýšené dodávky vajec a hydinového mäsa z Ukrajiny do Česka potom odberatelia používajú ako nástroj tlaku na tuzemských chovateľov a vyhrážajú sa im ukončením spolupráce v prípade, že cenu dodávok mäsa a hydinového mäsa nezníži,“ dodala predsedníčka. Hydinári budú musieť napríklad výrazne investovať do prestavby svojich podnikov z dôvodu plánovaného zákazu klietkových chovov, ktorý v Českej republike začne platiť od roku 2027.

Proti dovozu pšenice z Ukrajiny protestovali v poslednom čase poľnohospodári v Poľsku alebo na Slovensku. Obe krajiny spolu s Maďarskom a Bulharskom dovoz obilia už zakázali. Česká republika to zatiaľ nechystá. Poľnohospodársky zväz tento týždeň uviedol, že v Česku je aktuálne uskladnených 2,6 milióna ton obilia, medziročne o 40 percent viac a od jesene minulého roka sa v ČR prakticky zastavili obchody s pšenicou.