Plánovaný cyklochodník na Domaši sa otvorenia nedočká. Obec Kvakovce, v okrese Vranov nad Topľou, sa vzdala peňazí z eurofondov, za ktoré chcela chodník postaviť. Kvakovce ale nie sú jedinou obcou, ktorá v tomto roku odstúpila od zmluvy s rezortom investícií.

Stanovený termín nestíhajú

Projekt za viac ako šesť miliónov eur mal prepojiť rekreačné oblasti Dobrá –Kvakovce a Dobrá –Valkov. Nakoľko sa obec obáva, že plány nestihne zrealizovať včas, od zmluvy s ministerstvom investícií odstúpila, informuje spravodajský portál RTVS. V prípade, že by stanovený deadline nestihli, peniaze by museli vrátiť.

Firma, ktorá mala výstavbu zabezpečiť na realizáciu potrebuje aspoň 365 dní. Ministerstvo ale v pravidlách poskytnutia trvá na tom, že projekt musí byť ukončený do konca roka, priblížila TV Joj.

„Vzhľadom na to, že sa projekt musí zrealizovať do konca tohto roka, tak by sme nemali čas na to, aby sme takéto problémy vedeli rýchlo a efektívne vyriešiť. Ak by náhodou pršalo mesiac, alebo by tu vznikli povodne,“ povedal starosta obce Radovan Kapraľ. Podľa jeho slov sa totiž malo stavať v ťažko prístupnom teréne, kde hrozia nepredvídateľné komplikácie.

Cyklochodníka sa nechce vzdať

Kvakovce nie sú prvou obcou, ktorá tento rok odstúpila od zmluvy s rezortom investícií. Vedúci tlačového oddelenia MIRRI Andrej Ďuríček pre TV Joj priblížil, že od začiatku januára eviduje ministerstvo 41 odstúpení od zmluvy o nenávratný finančný príspevok.

„Obec Kvakovce, tak ako každý prijímateľ podpory z eurofondov, pri podpise zmluvy vedela o všetkých zákonných podmienkach, a to vrátane podmienky dokončenia projektu do 31. decembra 2023. Vtedy sa totiž končí dobiehajúce programové obdobie," doplnil.

Aj napriek spomínaným komplikáciám sa ale obec plánov na cyklochodník vzdať nechce. „My sme odstúpili od zmluvy o nenávratný finančný príspevok. To ale neznamená, že sa vzdávame tejto myšlienky," uzavrel starosta obce.