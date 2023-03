Podľa výskumu Nielsen Admosphere Slovakia, ktorý bol realizovaný v roku 2021 sa online pokúsili zoznámiť viac ako dve pätiny Slovákov, ktorí využívajú internet.

Vo veku 15 až 34 rokov sa chcelo zoznámiť online necelých 60 percent opýtaných a v skupine 35 až 44-ročných to bolo 42 percent. Niet sa čomu čudovať, možností je v súčasnosti viac, než kedykoľvek predtým.

K úspešným zoznamkám možno zaradiť aj dvojicu aplikácií vyvinutých v Českej republike – Zoe zameranú na ženy hľadajúce partnerky, a Surge, ktorá patrí medzi najlepšie aplikácie pre mužov, ktorí si hľadajú partnera.

Ako informuje CzechCrunch, Zoe zaznamenala asi štyri milióny stiahnutí a udržuje si pozíciu globálnej dvojky, aplikácia Surge s viac ako piatimi miliónmi stiahnutí patrí do svetovej top desiatky.

Na čele spoločnosti, ktorá za spomínanými aplikáciami stojí, je Slovák Milan Kovačič, ktorý svojho priateľa takisto našiel vďaka zoznamke.

Slovák potiahol čísla nahor

Milan Kovačič pôvodne pracoval ako konzultant vo firme McKinsey. Rozbehnutú kariéru však vymenil za pozíciu CEO v spoločnosti Cosmic Latte, ktorá má pod taktovkou online zoznamovacie aplikácie Zoe a Surge.

Ako sa M. Kovačič vyjadril v rozhovore pre magazín Forbes, firma ako taká bola dlho bez lídra.

„Bolo to vidieť aj na číslach, ktoré neboli zlé, ale bol tam veľký nevyužitý potenciál. Po mojom nástupe nastal pomerne drsný stret. V McKinsey som bol totiž zvyknutý na to, že ak mi klient zavolal o polnoci, tak som pracoval do tretej do rána,“ spomína na začiatky Slovák M. Kovačič, ktorý zároveň pripomína, že firma za posledný štvrťrok narástla o 25 percent.

Január bol podľa jeho slov najúspešnejším mesiacom v histórii.

Ako konkurovať iným?

Ako M. Kovačič objasňuje, LBTQ+ ľudia si zakladajú viac na spoznávaní sa a veľa z nich nehľadá vzťah, ale komunitu.

„Nie je to len o zbieraní „matches“ alebo hodiacich sa ľuďoch, ako na Tindri. Zoe chceme orientovať aj na komunitu,“ hovorí CEO spoločnosti.

Naopak, aplikácia Surge, určená pre LGBTQ+ komunitu, je vraj úplným opakom. Je veľmi rýchla a viac zameraná na vizuál. Zároveň je komunita mužov asi dvakrát väčšia. Zároveň už v tejto oblasti pôsobí veľa aplikácií a z toho dôvodu im je podľa M. Kovačiča náročné konkurovať.

„Zamysleli sme sa, ako sa odlíšiť. Napríklad uvažujeme nad tým, že namiesto fotiek dáme do aplikácie krátke videá na štýl TikToku,“ priblížil.

Udalosti na Zámockej boli poslednou kvapkou

CEO spoločnosti sa v rozhovore pre Forbes zameral aj na udalosti na Zámockej, ktoré vraj boli pre mnoho ľudí z LGBTQ+ komunity poslednou kvapkou.

„Sme a budeme svedkami masívneho exodu. A treba si uvedomiť, že už dávno nejde o štvorpercentnú menšinu. Ak by naozaj odišla pätina mladých do zahraničia, tak to je aj ekonomicky šialene zlé,“ tvrdí M. Kovačič.

Ako však v závere rozhovoru podotkol, spomínaný problém sa netýka iba práv LGBTQ+ ľudí. „Hanbím sa aj za to, ako sa správame k Rómom či imigrantom,“ uzavrel.