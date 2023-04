Prevažná časť Slovákov si myslí, že štát by mal opäť získať kontrolu nad energetickými podnikmi a mal by uplatniť silnú ruku pri kontrole trhu s potravinami. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre HN. Agentúra sa na názor pýtala tisícky respondentov.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že až 81,3 percenta opýtaných si myslí, že štát by mal podniknúť kroky pre spätné ovládnutie energetických podnikov. Zároveň je celkovo 82 percent respondentov za to, aby štát uplatnil silnú ruku pri kontrole trhu s potravinami tak, aby si zahraničné reťazce nemohli dávať vysoké prirážky.

Ako informovali HN, na otázku, či by mal štát spraviť kroky pre spätné ovládnutie energetických podnikov, ako sú elektrárne či plynárne, tak, aby ich mal pod kontrolou a mohol rozhodovať o cenách energií, odpovedalo 55,8 percenta „určite áno“ a ďalších 25,5 percenta označilo „skôr áno“. Naopak, 10,4 percenta si myslí, že „určite nie“, a ďalších 4,3 percenta zvolilo odpoveď „skôr nie“.

Agentúra AKO sa v prieskume pre HN, ktorý vznikol ako reakcia na petíciu strany Hlas-SD takisto pýtala na uplatnenie silnejšej ruky štátu pri kontrole trhu s potravinami tak, aby si zahraničné reťazce nemohli dávať vysoké prirážky. Až 56,4 percenta respondentov vybralo možnosť „určite áno“ a ďalších 25,6 percenta odpoveď „asi áno“.

Proti bolo celkovo 15,3 percenta, z ktorých 6,2 percenta uviedlo, že by štát určite nemal kontrolovať tento trh, a 9,1 percenta zas odpovedalo, že by ju „asi“ nemal mať.