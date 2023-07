Slováci začnú opätovne investovať do podielových fondov. Zelenú v parlamente totiž dostala novela zákona o dani z príjmov, ktorá ich oslobodzuje od dane z výnosu. Uviedla to poradenská spoločnosť Sophistic Pro finance.

Ešte donedávna platilo, že Slováci, ktorí investujú do ETF fondov (Exchange Traded Funds) obchodovateľných na regulovaných trhoch, nemusia platiť daň z výnosu, ak si ich držia minimálne rok. Daň z výnosu však museli platiť všetci tí, ktorí investovali do rovnocenného nástroja – podielových fondov. To je však už minulosťou. Postarala sa o to novela zákona o dani z príjmov, ktorú len pred pár dňami schválil parlament a ktorá priniesla zrovnoprávnenie v zdaňovaní rôznych typov finančných nástrojov.

„Pre občanov Slovenska sa otvorili ďalšie dvere k lacnému, bezpečnému a kvalitnému investovaniu,“ povedal Radoslav Valko, generálny riaditeľ poradenskej spoločnosti Sophistic Pro finance.

Novela zákona zavádza do praxe časový test tri roky aj pre také investície, na ktoré sa doteraz nevzťahoval. Ide o obdobie držania investície, po ktorom je zisk z predaja oslobodený od dane. Po novom sa tak bude vzťahovať už aj na tuzemské podielové fondy, ktoré doteraz podliehali zrážkovej dani 19 percent.

„Pre ľudí sa tak výrazne zvyšuje ponuka investičných príležitostí, keďže po novom už pri ich výbere nebudú musieť porovnávať, ako bude vyzerať výnos znížený o 19-percentnú daň. V zásade je to totiž jedna pätina dosiahnutého výsledku, a to rozhodne nie je málo,“ zdôraznil Valko s tým, že práve to bol dôvod, prečo sa bežné podielové fondy takmer už neponúkali.

„Tento investičný nástroj zaradia do svojich portfólií opätovne aj kvalitní finanční sprostredkovatelia a poradcovia, čo sa postará o to, že predaj podielových fondov stúpne,“ povedal.

Valko doplnil, že podielové fondy sú veľmi podobné ETF fondom. Z hľadiska bezpečnosti sú dokonca podľa neho na tom ešte o niečo lepšie, keďže sa musia riadiť zákonom o kolektívnom investovaní. „Výhodou časového testu je okrem toho, že investori ušetria nemalé prostriedky, aj fakt, že v čase poklesov môže investorov takéto pravidlo odradiť od výberu, čím sa ochránia ich investície,“ dodal Valko.