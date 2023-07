Štyria z desiatich Slovákov platia v zahraničí väčšinou alebo výlučne v hotovosti. Iba deväť percent platí výhradne kartou. Peniaze z bankomatov si väčšina ľudí vyberá pred odchodom a vyše 70 percent opýtaných sa výberom hotovosti v zahraničí vyhýba. Informoval o tom hovorca pre finančnú spoločnosť Home Credit Michal Fila.

„Prieskum nám ukázal, že väčšina ľudí si zaobstará celú hotovosť alebo jej časť, ktorou chce platiť na dovolenke v zahraničí, už predtým na Slovensku. Najčastejšie si vyberá alebo zamieňa sumu v hodnote 201 až 500 eur (38 percent), približne traja z desiatich len do 100 eur a deväť percent vyše 500 eur,“ uviedol Fila. Častejšie využívajú zmenárne ako banky. Na druhej strane, skoro 30 percentr ľudí si nezabezpečuje pred dovolenkou žiadnu hotovosť.

Napriek preferencii platenia hotovosťou si väčšina Slovákov so sebou do zahraničia berie aj platobné karty. Z opýtaných si so sebou 42 percent berie jednu, 33 percent dve a 16 percent tri a viac platobných kariet. Väčšina si však neupravuje nastavenia platobných limitov a iba 12 percent si ich z bezpečnostných dôvodov znižuje.