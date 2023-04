Ľudom žijúcim na Slovensku ich zárobky nestačia. Potvrdili to v prieskume agentúry 2muse pre Poštovú banku, ktorý agentúra zrealizovala na vzorke 1 006 respondentov z celého Slovenska. Takmer pätina našincov nedokáže z výplaty vyžiť, pričom so svojím platom nie je vôbec spokojná viac ako polovica opýtaných. Na to, aby si mohli z výplaty niečo usporiť alebo viac si dopriať, by drvivá väčšina ľudí na Slovensku privítala vyšší príjem. Kým viac ako 55 percentám opýtaných by pomohlo navýšenie o 100 až 300 eur, iba necelé tri percentá sa vyjadrili, že vyšší plat nepotrebujú. Na otázku, aká je ideálna výška platu v čistom, respondenti najčastejšie odpovedali 1 001 až 1 500 eur.

Z výplaty nedokáže vyžiť najviac ľudí v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji. So svojím platom vyjadrilo spokojnosť len 14 percent respondentov. Najviac z nich pochádzalo z bratislavského regiónu, najmenej z okolia Trenčína. Až 86 percent ľudí na Slovensku by sa však potešilo vyššiemu zárobku. „Dôvody, pre ktoré by ľudia na Slovensku potrebovali vyššie príjmy, sú rôzne. Dve tretiny opýtaných sa vyjadrili, že by tak lepšie dokázali vykompenzovať vysoké ceny potravín a nákladov na bývanie. Necelá polovica by mohla vďaka vyššiemu príjmu dopriať viac pekných vecí, výletov a zážitkov sebe a svojej rodine,“ uviedla hovorkyňa Poštovej banky Lenka Kalafut Lendacká. Pätina by bola podľa prieskumu motivovaná podávať lepšie výkony v práci a tretina by si vďaka vyššiemu platu mohla tvoriť finančnú rezervu.

Väčšina ľudí by prijala, ak by im zamestnávateľ k výplate pridal mesačne 100 až 300 eur. Takto odpovedalo v prieskume 55 percent respondentov. Prilepšenie o viac ako 500 eur by privítalo 15 percent ľudí, pričom najväčšiu časť z tejto skupiny tvorili ľudia zo Žilinského kraja. Naopak, len necelé tri percentá opýtaných sa vyjadrili, že vyšší plat nepotrebujú. Najviac z nich pochádzalo z Košického kraja.

Ideálna výška platu

Na otázku, aká je ideálna výška platu v čistom, každý tretí občan Slovenska odpovedal 1 001 až 1 500 eur. Zhruba každý piaty opýtaný by mesačne privítal na účte až 1 900 eur. Najviac z nich pochádza z Bratislavského kraja, kde sú zároveň aj najvyššie náklady na život. O tom, že sa im na účet mesačne pripíše viac ako 3 000 eur, však sníva len niečo vyše päť percent ľudí z celého Slovenska.

Nároky na mzdu sa menia

Zároveň ale platí, že nároky na mzdu sa menia aj vekom a medzi generáciami existujú rozdiely. O vyššom mzdovom ohodnotení snívajú najmä ľudia vo veku 30 až 39 rokov. Z nich by sa mesačnému čistému zárobku v sume najmenej 1 500 eur a viac potešili takmer tri pätiny. Zhruba 16 percent dokonca sníva o sume nad 2 500 eur. S pribúdajúcim vekom už finančné požiadavky klesajú. Vo vekovej kategórii nad 40 rokov si vyše 50 percent opýtaných svoj ideálny čistý príjem predstavuje vo výške 1 001 až 1 500 eur a vo veku nad 50 rokov je ich vyše 60 percent.