Kým ešte pred pár rokmi dominovali na Slovensku tradičné plastové platobné karty, v súčasnosti si stále viac ľudí zriaďuje aj virtuálne karty. Vyplýva to z údajov spoločnosti Home Credit. Hlavnou výhodou takýchto kariet je podľa firmy rýchle zriadenie, bezpečnejšie platenie, ako aj znižovanie množstva plastového odpadu.

Vďaka používaniu cez zabezpečenú aplikácii nemôže dôjsť k odcudzeniu virtuálnej karty, nikto ju nemôže vytiahnuť z peňaženky ako v prípade fyzickej karty. S virtuálnou kartou sa dá platiť priložením mobilu alebo hodiniek k terminálu, prípadne si peniaze vybrať z bezkontaktného bankomatu. Dáta o karte, ktoré sa dajú využiť pre online platby v e-shopoch, sú k dispozícii iba v mobilnej aplikácii a zobrazia sa len po autentifikácii užívateľa biometriou alebo bezpečnostným kódom.

„Hlavnými motívmi preferencie virtuálnej karty pred plastovou bude silnejúci trend globálnej digitalizácie všetkých služieb, tých platobných nevynímajúc, kde hlavnú úlohu bude hrať smartfón, prípadne iné prenosné zariadenie, ako sú smart hodinky či fitness náramok. Potom je to, samozrejme, bezpečnosť, keďže digitalizovaná karta je z pohľadu potencionálneho zneužitia výrazne bezpečnejšia ako fyzická. V neposlednom rade je to rýchlosť vydania karty, kde vydanie virtuálnej karty je, na rozdiel od fyzickej, okamžité,“ priblížil vedúci oddelenia kreditných kariet Home Credit Alessandro Villa.

Ako ďalej ukázali dáta spoločnosti, rozdiely vo využívaní plastovej a virtuálnej karty nie sú v praxi príliš veľké. Výnimkou je výber z bankomatov, kde stále prevláda použitie fyzickej karty. To je podľa firmy ovplyvnené nízkou dostupnosťou bezkontaktných bankomatov, čo by sa však do budúcnosti malo meniť.