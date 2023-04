Slováci si banku vyberajú podľa výšky mesačného poplatku za vedenie bežného účtu. Za najdôležitejší faktor ho považujú viac ako dve tretiny (68 percent) klientov. Informovala o tom spoločnosť mBank na základe prieskumu agentúry Focus.

Dôležitými aj internet banking, aplikácia či úroky

Tretina opýtaných na svojej banke oceňuje najmä to, že nemá žiadne, prípadne má len nízke poplatky za vedenie účtu. Vyše štvrtiny (27 percent) si najviac cení mobilnú aplikáciu, ktorá sa ľahko ovláda a má mnoho užitočných funkcionalít. Ďalším rozhodujúcim kritériom, ktoré berú Slováci do úvahy pri výbere banky, je kvalitný internet banking. Je kľúčový pre 32 percent klientov.

Pre klientov vzrástol význam výšky úrokovej miery. Tá je najdôležitejšia pre 26 percent opýtaných, pričom v predchádzajúcom roku to bolo 22 percent. Moderná mobilná aplikácia na správu svojich financií je rozhodujúca pre 24 percent respondentov. Z prieskumu ďalej vyplynulo, že na odporúčanie svojich priateľov, známych či členov rodiny sa spolieha 11 percent respondentov a veľkosť banky berie do úvahy šesť percent oslovených.

Dôvody na zmenu banky

Pre viac ako dve tretiny (68 percent) obyvateľov Slovenska by bol výrazný nárast poplatkov za vedenie bežného účtu najsilnejším motívom na zmenu súčasnej banky. S výrazným odstupom nasledujú faktory ako zlé finančné výsledky banky, tie by boli dôvodom na zmenu banky u 23 percent respondentov, a 15 percent opýtaných uviedlo ako dôvod nepríjemný či neochotný personál. Ďalšími dôvodmi, pre ktoré by klienti začali uvažovať nad zmenou banky, sú neprehľadný a nespoľahlivý internet banking (14 percent), negatívne informácie o banke (13 percent) a chýbajúce služby či produkty (13 percent).

Osem percent respondentov by mohla odradiť aj slabá mobilná aplikácia. Približne päť percent opýtaných by uvažovalo nad zmenou banky aj pre chýbajúce moderné platobné technológie, ako napríklad Apple Pay či Google Pay.

Prehľad a spokojnosť

V porovnaní s minulým rokom narástlo aj povedomie o presnej výške poplatkov, ktoré ľudia platia. Z pôvodných 69 percent sa zvýšilo na 73 percent. Naopak, presný prehľad o službách a výške poplatkov vo svojej banke nemá viac ako štvrtina (27 percent) klientov bánk.

Väčšina Slovákov uvádza, že je so svojou hlavnou bankou spokojná. Svoju spokojnosť vyjadrilo 93 percent opýtaných, z nich je veľmi spokojných 33 percent a skôr spokojných 60 percent. Celková spokojnosť klientov bánk tak zostáva rovnaká ako v predchádzajúcom roku. Na druhej strane však poklesol podiel veľmi spokojných klientov, a to na 33 percent zo 41 percent v predminulom roku. Naopak, nespokojnosť deklaruje sedem percent klientov.

Prieskum sa uskutočnil v novembri online medzi 920 používateľmi od 18 do 60 rokov.